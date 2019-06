Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor reacționează la studiul „Laundromatului rusesc” din R. Moldova

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a venit cu o reacție la studiul prezentat ieri de organizaţiile non-guvernamentale Comunitatea WatchDog.md şi Transparency International Moldova, precum că prin sistemului bancar al R. Moldova au fost spălate 70 mlrd USD. Potrivit autorității, datele acesteia nu coincid cu cele prezentate în studiu.

Potrivit celor de la SPCSB, volumul fluxurilor financiare provenite din statele CSI (în special Federaţia Rusă) indicate în datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei şi preluate de autorii studiului nu coincid cu informaţiile deţinute de către Serviciu.

Totodată, reprezentanții Serviciului urmează să revină cu informaţii complexe referitor la desfăşurarea tipologiei de spălare de bani „Global Laundromat”.

Potrivit studiului elaborat de Transparency International Moldova și Comunitatea Watchdog.md, în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din R. Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false. Potrivit autorilor studiului, nicio persoană din cadrul autorităților de supraveghere și de urmărire penală din Moldova nu a fost condamnată.