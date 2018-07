Partenerul Guvernului în programul „cetățenie prin investiții” a figurat în investigația jurnalistei omorâte în Malta

Compania Henley & Partners, membră a consorțiului cu care Ministerul Economiei al R. Moldova a încheiat un contract de implementare a Programului de acordare a cetățeniei prin investiții, a figurat în una din ultimele investigații ale jurnalistei Daphne Caruana Galicia, care a fost ucisă în Malta în octombrie 2017, transmite Newsmaker.

La 11 iulie, Ministerul Economiei al R. Moldova a semnat un contract cu un consorțiu de companii, MIC Holding LLC, Henley & Partners Holdings Ltd, Henley & Partners Government Services Ltd și Henley & Partners International Ltd. Într-un comunicat de presă al Ministerului se arată că aceste companii au prezentat cel mai de succes plan de introducere a Programului de obținere a cetățeniei prin investiții, pentru guvernul moldovean. Cu ajutorul acestui program, autoritățile intenționează să atragă în R. Moldova investiții de 1,3 miliarde de euro în următorii cinci ani.

Portalul St.Lucia News a publicat un comunicat de presă al companiei Henley & Partners, care indică faptul că cererea de participare la concursul de selectare a companiei a fost depusă în mai 2018.

Totodată, în comunicatul de presă se arată că Henley & Partners are o experiență de 20 de ani, lucrează cu guvernele Americii de Nord, Insulele Caraibe, Europa și Asia, în dezvoltarea de programe de obținere a cetățeniei prin investiții.

Henley & Partners anunță că cererea de participare la licitație a fost depusă în cadrul consorțiului cu MIC Holding LLC (Moldovan Investment Company). Compania este înregistrată în Dubai și este specializată în inițiative strategice de atragere a investițiilor străine directe, inclusiv programe de obținere a cetățeniei prin investiții, tranzacții imobiliare, dezvoltarea infrastructurii, poziționarea și branding-ul statelor.

La semnarea acordului a participat și compania de consultanță Boston Consulting Group (BCG.

„Consorțiul va oferi Republicii Moldova o soluție completă și gata de realizare a creșterii și stabilității economice pe termen lung”, se arată în comunicat.

Partenerul și conducătorul companiei Henley & Partners Managing Partner, Marco Gantenbein, a declarat că „era clar că doar un consorțiu care să unească companii din diferite domenii strategice ar putea oferi Republicii Moldova un program de succes”. „Un program de succes înseamnă o soluție a cărei efecte pozitive vor fi resimțite de cetățenii țării” a adăugat Gantenbein.

În comunicatul de presă compania își exprimă încrederea că programul de obținere a cetățeniei moldovenești va fi unul solicitat, datorită structurii prețurilor și valorii documentului în sine. „R. Moldova, o țară cu o populație de 4 milioane de cetățeni, oferă cetățenilor posibilitatea de a intra fără viză în 121 de țări, inclusiv în toate țările Schengen și, de exemplu, în Rusia și Turcia”, a declarat partenerul general.

În același comunicat, se arată că programul va fi lansat în termen de trei luni și se precizează că Henley & Partners implementează în prezent, cu succes, programul de obținere a cetățeniei prin investiții în Malta.

Programul maltez, unul din subiectele investigate de jurnalista omorâtă în toamna anului 2017

Programul maltez, între timp, a obținut nu numai de succese economice, dar a nimerit și în centrul unor scandaluri de corupție. Jurnalista malteză, Daphne Caruana Galiția, care și-a pierdut viața la 16 octombrie 2017, după ce o bombă instalată în mașina sa a explodat, a investigat în ultimele luni de viață subiectul programului privind „vânzarea de pașapoarte” în Malta.

Un grup de 45 de jurnaliști de investigație, printre care și jurnaliști ai OCCRP, a fondat proiectul „Daphne“”, în care investighează subiectele nefinalizate de jurnalista omorâtă.

Într-un articol publicat în aprilie 2018 pe site-ul OCCRP, se arată că programul „de vânzare a pașapoartelor” în Malta timp de mai mulți ani a scos economia insulei din deficit: din ianuarie 2014, țara a primit 850 de milioane de euro.

Daphne Caruana Galicia, în investigațiile sale a remarcat faptul că „aceste sume au un efect hipnotic asupra unor oficiali de rang înalt ai Partidului laburist, aflat la guvernare, iar programul de eliberare a pașapoartelor, cunoscut în mod oficial ca Programul individual de investiții (Individual Investor Program, IIP), iar în mod informal ca „viza de aur” , s-a bazat pe înțelegeri obscure și mită”.

În contractul guvernului maltez cu firma Henley & Partners se arată că această firmă este „licențiatul exclusiv” al programului IIP. Acest lucru îi conferă dreptul de a distribui tarife profitabile între sutele de birouri de avocatură care oferă asistență participanților potențiali la program. În plus, aceștia își administrează propria companie imobiliară și primesc comisioane din investițiile solicitate de la candidați.

De la lansarea programului în 2014, compania a câștigat nu mai puțin de 20 de milioane de euro pentru comisioane și alte deduceri.

„Șeful companiei, Christian Kalin, a numit investigațiile care critică programul compania ca fiind făcute la comandă. În opinia sa, există mai multe motive pentru acest lucru, inclusiv interese politice”, scrie în articolul OCCRP.

În ancheta sa nefinalizată, Caruana Galicia a scris despre existența unei corespondențe electronice, din care rezultă că Henley are legături strânse cu reprezentanții de rang înalt ai Partidului Laburist din Malta, aflat la guvernare.

În blogul său, jurnalista a scris că Kalin (n.r.: șeful companiei) i-a scris Primului Ministru al Republicii Malta, Joseph Muscat, și a discutat cu el un plan de a o ataca în instanța de judecată. Drept urmare, compania Henley a intentat un proces de judecată împotriva Daphnei Caruana Galicia.

Foto: cugetonline.ro