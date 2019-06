O misiune a Fondului Monetar Internațional vine la Chișinău

O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de Ruben Atoyan se va afla într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 26 iunie – 10 iulie 2019.

Potrivit unui comunicat de presă al FMI, misiunea va purta discuții cu autoritățile în contextul revizuirii programului finanțat de FMI în cadrul Mecanismului extins de finanțare (ECF) și al aranjamentelor Fondului extins de finanțare (FEP).

Misiunea va analiza evoluțiile economice recente și progresele înregistrate în implementarea programului, va actualiza și evalua perspectivele macroeconomice și va discuta cu autoritățile despre politicile macroeconomice în perioada următoare.