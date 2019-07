Ministrul Brînzan susține că fosta guvernare organiza scheme ilegale. Reacția PDM

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, a vorbit astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, despre faptul că exponenți ai Partidului Democrat din Moldova (PDM) ar fi organizat scheme ilegale ca în anii ’90, iar banii de la diferite întreprinderi de stat ajungeau la formațiune.

Potrivit șefului MEI, care se referă la plângeri din partea cetățenilor și a agenților economici, „la Î. S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM), în mod regulat, se percepea de la 2 la 5 euro pe fiecare tonă de marfă transportată pe teritoriul R. Moldova”.

Democratul Vladimir Cebotari a afirmat că sumele anunțate de către Vadim Brînzan îl „sperie”, deoarece „așa cifre de afaceri nici măcar nu existau în acele întreprinderi”.

„Este o speculație curată. Aș fi bucuros să mă împărtăș cu ce eu știu. Noi am zis că vom fi o opoziție foarte puternică. Vrem ca sectoarele economiei să se construiască și să se întărească. (…) Vedem că ori nu citește rapoartele, ori colegii prezintă în lei, dar dumnealui încă le citește în dolari sau euro”, a subliniat deputatul.

La rândul său, CFM susține că își arată toată deschiderea şi este gata să ofere solicitanţilor întreaga informaţie privind volumul mărfurilor transportate și politica prețurilor. Întreprinderea menționează că „este gata să-şi asume întreaga responsabilitate pentru eventuale ilegalităţi identificate în activitatea subdiviziunilor sale, arătându-se totodată angajată într-un proces constant de funcţionare eficientă şi de prestare activă a serviciilor de trasport feroviar”.

„Î. S. „Calea Ferată din Moldova” manifestă îngrijorarea şi tratează cu toată responsabilitatea recentele declaraţii privind starea de lucruri la întreprindere. (…) În anul 2018, întreprinderea a transportat mărfuri în volum de 4930,8 mii tone, în sumă de 597358 mii lei, informaţie care poate fi confirmată consultând inclusiv site-ul Biroului Naţional de Statistică. Cât priveşte tarifele percepute, acestea se stabilesc pornind de la contextul pieţei, luându-se în calcul tarifele transportatorilor auto, aceştia fiind principalul concurent al transportului feroviar”, se arată într-un comunicat emis de CFM.