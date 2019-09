Membrii CSS vor discuta joi despre situația privind Air Moldova și Aeroportul Chișinău

Joi, 12 septembrie, la ora 10:00, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS), a anunțat astăzi serviciul de presă din cadrul Președinției.

Șeful statului, Igor Dodon, a declarat, în cadrul ediției din 11 septembrie a emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV, că printre subiectele de la ședința CSS vor fi situația de la Air Moldova, Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), în legătură cu care anumite instituții au primit recomandări la ședința trecută, precum și Aeroportul Internațional Mărculești, despre care președintele Republicii Moldova a menționat că „sunt întrebări și acolo”.

Dodon a mai spus că ar trebui să mai avem un aeroport sau două, „unul la nord și altul la sud”, pentru că în Chișinău „avem monopol”.

De asemenea, referitor la întâlnirile ministrului Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, cu reprezentantul NR Investments Limited, șeful statului a spus că „sunt semne de întrebare”. „Nu văd sensul. Pentru ce să te întâlnești?”, a adăugat Dodon.

Președintele țării a precizat că sunt două formule de reziliere a contractului de concesionare a AIC: „să punem sub semne de întrebare și legalitate procesul de semnare a contractelor și concursul” sau „neîndeplinirea angajamentelor investiționale”.

La 29 august, după ce în presă au apărut informații precum că NR Investments Ltd a finalizat procesul de cumpărare a cotei de 95% din Avia Invest SRL, Guvernul a precizat că „nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare”. Astfel, la 30 august, președintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), Igor Munteanu, a declarat că „există toate temeiurile juridice pentru anularea contractului de concesiune a AIC”.