HotNews.ro Tiraspolul promovează un neadevăr în plină criză energetică. Directorul Moldovagaz: „Ei nu plătesc deloc și, cumva, vor să se justifice”

În plină criză energetică în regiunea transnistreană, administrația de facto de la Tiraspol și sursele media locale promovează un „neadevăr grosolan”, susține directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, citat de HotNews.ro. Liderul din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, spune că autoritățile de la Chișinău încearcă să atribuie regiunii transnistrene datoria invocată de Gazprom ca motiv pentru sistarea livrărilor de gaze naturale.

Directorul Moldovagaz a explicat, la solicitarea HotNews.ro, că declarațiile Tiraspolului sunt „simple speculații”. Mai exact, într-o scrisoare transmisă de către Moldovagaz în adresa Tiraspoltransgaz sunt menționate datoriile întreprinderii din stânga Nistrului față de Moldovagaz, în baza acordului semnat la 11 ianuarie 2011. Este vorba despre o sumă de peste 11 miliarde de dolari, bani care s-au acumulat pe tot parcursul existenței regiunii transnistrene, timp în care administrația separatistă nu a plătit niciodată pentru gazele naturale, acestea fiind primite gratuit de la Gazprom prin intermediul Moldovagaz. Tiraspoltransgaz, fiind o întreprindere din regiunea nerecunoscută, nu deține licență pentru a opera pe piața externă.

Liderul de facto al regiunii transnistrene a calificat drept o „provocare” scrisoarea transmisă de Moldovagaz către Tiraspoltransgaz.

„Este o provocare: niciodată Gazprom nu a avut pretenții față de Transnistria și Tiraspoltransgaz”, a declarat Vadim Kransloselski după ședința celulei de criză convocată în seara de 1 ianuarie. Aceasta declarația a fost preluată de mai multe surse media și canale de Telegram din regiunea transnistreană cu titluri: „Moldovagaz încearcă, între timp, să transfere datoria sa de 700 de milioane pentru gazele naturale pe seama Transnistriei”. Mai mult, cei de la Tiraspol susțin că Moldovagaz și autoritățile de la Chișinău ar fi trebuit să negocieze livrările de gaze rusești în regiunea transnistreană prin Turcia, pasând astfel toată responsabilitatea crizei pe autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

„Juridic vorbind, contractual, este un contract semnat între Moldovagaz și Tiraspoltransgaz, prin care ei și-au asumat obligațiunea de achitare a datoriilor și în cazul în care am primit notificarea din partea Gazprom, noi am acționat fix conform prevederilor contractului. Respectiv, notificarea noastră are temei că sunt datorii. Eu am văzut declarațiile respective, dar eu nu pot comenta ceea ce spune domnul Krasnoselski, eu pot comenta ceea ce este scris în contract. În contract este scris că în cazul în care ei nu achită, livrările de gaz pot fi limitate până la 0. Având în vedere ca gazele pentru Tiraspoltransgaz noi primim de la Gazprom, fix aceeași notificare a fost expediată lor, având în vedere clauzele contractului între noi, Moldovagaz, și Tiraspoltransgaz”, a explicat Vadim Ceban, pentru Hotnews.ro.