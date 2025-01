Bunuri imobile aflate în proprietatea statului, scoase la licitație. APP anunță „tranzacții masive de circa 22 de milioane de lei”

Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că a adjudecat, cu aproape 22 de milioane de lei, 11 bunuri aflate în proprietatea de stat, expuse inițial la o valoare totală de circa 15 milioane de lei.

Conform unui comunicat de presă, în cadrul licitației cu strigare organizate joi, 16 ianuarie, de Agenția Proprietății Publice au fost expuse 17 bunuri proprietate de stat. Unsprezece dintre acestea, expuse inițial la o valoare totală de 15 165 000 lei, au fost adjudecate cu 21 690 250 lei.

„Cu efortul echipei și voința de a pune în valoare maximă proprietățile statului, noi am reușit să vindem azi bunuri în valoare de circa 22 milioane de lei, ceia ce constituie mai mult de 1 milion de euro, bani aduși de APP într-o singură zi în bugetul țării. Un început de an în forță, zicem noi. După o pauză de câțiva ani de la ultimele licitații, când multe dintre aceste bunuri au stat în paragină, noi am reușit să le oferim o a doua viață. Aceste acțiuni arată deschiderea statului pentru oameni. Multe dintre aceste terenuri și imobile vor oferi oportunitatea de a crea locuri noi de muncă, investiții în infrastructură și în economia țării”, a declarat directorul general al APP, Roman Cojuhari.

Conform instituției, a fost treia rundă de valorificare a bunurilor statului, organizate în ultimele două luni de Agenția Proprietății Publice, după un moratoriu de câțiva ani pe aceste procese, instituit de Legislativ.

Astfel, la data de 3 decembrie 2024 au fost expuse la licitație 9 bunuri, dintre care 2 bunuri imobile (terenuri pentru construcții) au fost înstrăinate, în valoare totală de circa 129 030 000 de lei.

La data de 24 decembrie 2024 au fost expuse repetat cele 7 bunuri nesolicitate în cadrul primei licitații, reușindu-se înstrăinarea încă a unui bun imobil (teren pentru construcții) cu valoarea de 5 670 000 de lei.

Lista tranzacțiilor din 16 ianuarie 2025, cu valorile inițiale și cele de adjudecare ale bunurilor: