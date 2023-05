Asociația Forța Fermierilor cere Guvernului interzicerea temporară a importurilor de cereale ucrainene în R. Moldova

Asociația Forța Fermierilor cere Guvernului urgentarea luării deciziei privind alinierea R. Moldova la Decizia Comisiei Europene din 2 mai 2023 privind restricționarea temporară a importurilor din Ucraina a grâului, porumbului, floarei soarelui și rapiței pentru 5 țări din Europa de Est. Reprezentanții Asociației subliniază că fermierii mici și mijlocii din țara noastră se află în pragul falimentului din cauza „prăbușirii prețurilor la materia primă agricolă din ultimul an sub presiunea producției din Ucraina” și cer compensarea pierderilor suferite de agricultorii moldoveni.

Într-un comunicat de presă emis luni, 8 mai, Asociația Forța Fermierilor susține că potrivit unor estimări, în ultimul an pierderile agricultorilor de la diferența de prețuri la comercializarea grâului, porumbului, floarei soarelui și rapiței au constituit cel puțin 2 miliarde de lei.

„Organizația noastră reiterează a câta oară că marea majoritatea fermierilor mici și mijlocii din Moldova se află în pragul falimentului. În mare parte acest lucru se întâmplă din cauza prăbușirii vertiginoase a prețurilor la materia primă agricolă din ultimul an sub presiunea producției din Ucraina. Din estimările noastre, în perioada respectivă pierderile agricultorilor de la diferența de prețuri la comercializarea grâului, porumbului, floarei soarelui și rapiței au constituit cel puțin 2 MILIARDE LEI. În prezent prețul unui kg de grău a coborât la 2,8 lei per kg, pe când prețul de cost este circa 5 lei pentru un kilogram. Cea mai dramatică diminuare a prețurilor se atestă la floarea soarelui – minus 3,5-4 lei per kg. Acum producția se vinde sub 7 lei per kg , având prețul de cost al unui kilogram aproximativ 10 lei.

Catastrofa prețurilor este amplificată de secetă severă din anul trecut, scumpiri exorbitante la inputuri, probleme enorme cu reeșalonarea creditelor și recreditarea sectorului agrar și lipsa suportului minimal suficient din partea statului”, declară Asociația Forța Fermierilor.