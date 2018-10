2017: Anul cu cei mai puțini copii născuți în 27 de ani de independență a R. Moldova. Ce spun autoritățile

În anul 2017, în R. Moldova s-a înregistrat cea mai mică rată de natalitate din ultimii 27 de ani. Numărul nou-născuților a scăzut cu circa 38 de mii, de la 72 de mii în 1991, la 34 de mii – în 2017, iar rata fertilităţii s-a redus de la trei-doi copii per cuplu în anii ’90 până la un copil în anii 2000 arată datele Biroului Național de Statistică.

Mai mult decât atât, aproximativ 140 de mii de cupluri (20%) din R. Moldova, din numărul total de cupluri de vârstă reproductivă, suferă de o formă sau alta de infertilitate, iar pentru trei mii (circa 2,5%) dintre acestea, fertilizarea in vitro poate fi singura posibilitate de a mai avea copii, arată datele estimative ale Centrului „Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală”.

Promisiuni vs realizări

Deși, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat la 18 octombrie curent, că „R. Moldova și-a luat angajamentul de a studia mai amplu procesele demografice din țară și a veni cu politici și mai apropiate necesităților cuplurilor și familiilor, tocmai pentru a le crea condițiile necesare să aibă numărul dorit de copii”, MSMPS nu a respectat angajamentul făcut încă în iulie 2017.

Atunci, instituția anunța că vor fi finanțate anual de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) 100 de proceduri de fertilizare in vitro. În realitate, CNAM a alocat peste 951 mii de lei, doar pentru 30 de proceduri FIV efectuate în 2017, în urma cărora opt femei au rămas însărcinate.

În limita bugetului disponibil

ZdG a scris anterior despre subiectul fertilizărilor in vitro, iar MSMPS a precizat într-un răspuns că: „Numărul procedurilor de fertilizare in vitro se aprobă în fiecare an în limita bugetului disponibil, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În 2017, au fost aprobate 30 de proceduri. În 2018, am cerut de la CNAM identificarea surselor pentru a fi dublat numărul acestora. În 2019, se intenţionează dublarea numărului fertilizărilor”.

Rata fertilității la nivel național și global

Raportul „Starea Populației Lumii 2018” prezentat de MSMPS mai informează că la nivel global rata fertilității a scăzut cu circa 50% față de mijlocul anilor ’60, iar R. Moldova face parte din categoria țărilor cu fertilitate scăzută, alături de așa țări, precum Portugalia, Singapore, Grecia, Coreea de Sud. În aceste țări cuplurile au mai puțin de doi copii, adică sub nivelul necesar de înlocuire a generațiilor.

În R. Moldova, din cei 34 de mii de copii născuți în 2017, circa 22 de mii sunt înregistrați în mediul rural și 12 mii în mediul urban, arată datele Biroului Național de Statistică.

În prezent, pe glob trăiesc 7,6 miliarde de oameni, iar zilnic se nasc peste 300 000 de copii. Cei mai mulți în țările din Africa Sub-sahariană.