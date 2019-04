Cine sunt cei cinci tineri din R. Moldova, incluşi în lista Forbes România „30 Under 30”

Cine sunt cei cinci tineri moldoveni incluşi în lista Forbes România „30 Under 30”Interpreta din Republica Moldova, Irina Rimes, fiul unui fost prim-ministru al R. Moldova şi trei tineri cofondatori ai platformei Planable, au fost incluși în ediția 2019 a topului „30 Under 30”, realizat de revista Forbes, în care se regăsesc tinerii de succes de sub 30 de ani.

Irina Rimes: „Eram solistă la petreceri, dormeam des prin gări, ai mei nu știau”

Foto: forbes.ro

Irina Rimes a început să cânte de mică, iar la 14 ani era frecvent invitată la diferite evenimente. Până la 19 ani a colindat toată Moldova și recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, iar nu de puține ori a fost nevoită să doarmă prin gări.

„S-a născut într-un sat din Republica Moldova și a absolvit Conservatorul din Chișinău, dar cariera sa muzicală a luat amploare în afara granițelor”, astfel este descrisă interpreta din R. Moldova în revista Forbes România.

Nu are o rețetă a succesului său, însă recunoaște că îi place să muncească, uitând, demult, numărul orelor petrecute în studio. Muzica este elementul principal în jurul căruia viața sa se învârte. „Îmi place să fac muzică, îmi place să muncesc, să mă zbat pentru mine și pentru oamenii mei. Nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, probabil este vorba despre muzica și versurile mele în care se regăsesc oamenii”, afirmă ea.

Fiul fostului premier Ion Sturza, inclus în lista Forbes România „30 sub 30”

Foto: forbes.ro

Şi fiul fostului prim-ministrui al Republicii Moldova Ion Sturza, Dan Sturza, a fost inclus în lista celor mai de succes tineri sub 30 de ani. Până la vârsta de 16 ani, Dan Sturza a trăit în Chișinău, după care a plecat în Marea Britanie pentru a urma cursurile colegiului din Cheltenham, scrie Forbes.

În paralel, Dan Sturza a obținut o certificare financiară, un CFA (Chartered Financial Analyst), considerată una dintre cele mai prestigioase de la nivel mondial, cu focus pe piețe financiare. Ulterior, a dezvoltat mai multe inițiative pentru start-up-uri, una dintre ele fiind Spherik Accelerator, care a fost fondat de Liberty Technology Park Cluj, Banca Transilvania, Universitatea „Babeș-Bolyai” și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Fiind o organizație non-profit, Spherik nu lua acțiunile fondatorilor, ci facilita accesul la investiții pentru 3,14% din suma primită de start-up-uri în primul an. De asemenea, Dan Sturza a facilitat investiții în companii din tehnologie precum SEO Monitor, Planable, Upswing sau Baro.

Trei tineri din Moldova, cofondatorti ai Planable

Foto: forbes.ro

Xenia Muntean în vârstă de 25 de ani, Vlad Caluș în vârstă de 23 de ani și Nicolae Gudumac de 26 de ani sunt cofondatorii platformei Planable.

Aceştia au experiență în marketingul digital și au pornit această afacere după ce ei înșiși s-au confruntat cu dificultatea cu care are loc colaborarea între echipe când vine vorba de conținut pe platforme precum Facebook, Instagram, LinkedIn sau Twitter. Planable.io facilitează publicarea postărilor pe Social Media – inclusiv crearea, aprobarea și planificarea acestora. Practic, platforma îi ajută pe utilizatori să economisească timp și să creeze un conținut mai bun, notează Forbes.

În 2017, după mai multe încercări, start-up-ul a fost acceptat în cadrul unuia dintre cele mai importante acceleretoare din Europa, TechStars London și a primit finanțare.

De asemenea, cei trei fondatori au fost incluși pe lista 30 Under 30 Europe 2019 întocmită de Forbes SUA.