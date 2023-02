Spectacol Muzica anilor 60-80 la Palatul Național: melodii celebre de pe colecțiile de vinil ale melomanilor

Moldovan Youth Orchestra anunță despre un concert inedit ”Țară Mică – Cântec Mare: Muzica Anilor 60-80”, care va avea loc pe 12 februarie, cu începere de la 18.00 la Palatul Național.

Potrivit organizatorilor, repertoriul este inspirat din creațiile anilor 60-80, perioadă remarcată prin apariția unor compozitori, soliști, textieri, creatori de melodii de o expresie artistică unică. Concertul readuce în scenă melodii uitate, de o mare valoare, descoperite în colecțiile de vinil ale melomanilor din Chișinău. Spectacolul reprezintă culminația turneului realizat în cinci orașe – la Drochia, Edineț, Bălți, Soroca și Comrat.

Din scenă vor răsuna și melodii necunoscute până acum, semnate de Iurie Sadovnic, Anatol Dumitraș, Anatol Neamțu, Valentin Dînga, Ștefan Petrache, Petre Teodorovici, Olga Sorochina, Nina Crulicovschi. Altele, șlagăre îndrăgite de public din repertoriul formațiilor „Noroc”, „Orizont” și „Tinerețe”, al ansamblului de jazz „Bucuria”, condus de Șiko Aranov și al artiștilor Ștefan Petrache, Mihai Dolgan, Anatol Chiriac, vor prinde o nouă culoare.

Ideea concertului a fost inspirată de către Vitalie Corniciuc, un bun cunoscător al muzicii acelei perioade, care, împreună cu Andriano Marian, a participat la crearea repertoriului.

„Nu am crezut vreodată că voi găsi atâta muzică bună și un sentiment puternic de mândrie la noi acasă, după un timp în care aplecam urechea în alte părți. Este extraordinară dorința, motivația, ambiția și originalitatea eroilor muzicali ai acelei perioade, și asta într-un timp fără Youtube și Twitter. Vom da tot ce avem mai bun ca să realizăm un spectacol ce ne va rămâne mult timp în inimi”, susține Andriano Marian, dirijorul și producătorul concertului.

Solicitat de ZdG să ne spună de ce a ales pentru spectacol anume această perioadă, în care încă nu era în viață, Andriano Marian ne-a spus: „Dacă m-aș teleporta în anii de colegiu sau studenție, preferințele mele ce țin de muzica din spațiul românesc erau doina, muzica lăutărească veche, muzica folclorică ce am studiat-o la Cluj cu maestrul Haplea, iar din muzica academică – Ștefan Neaga, George Enescu, Dinu Lipatti, alți mari compozitori români. Din muzica anilor 60-80 cunoșteam frânturi și nu aveam o conexiune oarecare până să dau de creația lui Ștefan Petrache și Mihai Dolgan/formația Noroc, prin 2014-2015. M-au impresionat. Lucrurile au rămas în zona Petrache/Dolgan până să-l cunosc pe Vitalie Corniciuc, care mi-a prezentat cele mai importante viniluri din acea perioadă și, ce să zic – am rămas profund mișcat de originalitatea conținutului muzical. Simțeam în aer atâta suflet și entuziasm în suflarea artiștilor… Chiar și ascultând vinilul, imediat am simțit nevoia de a transpune aceste melodii cu colegii din Youth Orchestra. Astrele s-au așezat și, în toamna anului trecut, am obținut un grant de la USAID Moldova și am desfășurat un turneu prin 5 orașe. Totodată, am decis să finalizăm, pe 12 februarie, la Chișinău, cu un concert care ar îngloba tot ce e mai bun”.

Soliștii concertului sunt: Cătălin Josan, Felicia Dunaf, Lidia Isac, Simona, Gicu Cimbir, Ștefan Albu. Invitați speciali – Constantin Moscovici, Ricu Vodă, Radu Dolgan și Petru Toma.