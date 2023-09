Prima reacție a Simonei Halep după ce a aflat că este suspendată 4 ani pentru dopaj: „Sunt șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal”

UPDATE 20:30 Tenismena a venit cu o reacție după anunțul privind suspendarea sa. Halep a anunțat că „a refuzat să accepte decizia de suspendare pentru patru ani și a contestat-o potrivit prevederilor legale”.

„Într-o decizie de 126 de pagini, tribunalul a admis ambele acuzații aduse de ITIA – un test de urină pozitiv pentru o substanță interzisă și o încălcare a Programului de Pașaport Biologic (ABP). Reprezentanții mei și cu mine am prezentat ITIA și tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele și am formulat mai multe întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legatură cu dosarul ABP. Deși sunt recunoscătoare să am în sfârșit un deznodământ în fața unui tribunal, după numeroase întârzieri nefondate și cu sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt șocată și extrem de dezamăgită de decizia acestui tribunal”, se arată într-un mesaj publicat de sportivă pe rețelele de socializare.