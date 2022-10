Premiul Nobel pentru Pace: Reacții mixte în Ucraina la acordarea comună a premiului cu activiștii din Rusia și Belarus

Anunțul Premiului Nobel pentru Pace din acest an, acordat activistului pentru drepturi din Belarus Ales Bialiatski, grupului rus Memorial și organizației ucrainene Center for Civil Liberties, a provocat recenzii mixte în rândul liderilor mondiali, oficialilor și grupurilor pentru drepturile omului, informează EuroNews.

Într-o postare pe Twitter, președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a lăudat „curajul extraordinar al femeilor și bărbaților care se opun autocrației”.

The @NobelPrize committee has recognized the outstanding courage of the women and men standing against autocracy.⁰ They show the true power of civil society in the fight for democracy. Tell their stories. Share their engagement. Help make the world a freer place. pic.twitter.com/45AFJSx1J7

Dar au existat și păreri contradictorii printre vocile ucrainene. Ambasadorul Kievului în Germania, Andriy Melnyk, a descris includerea Rusiei și a Belarusului în cadrul Premiului drept „cu adevărat devastatoare”.

The craziest look at peace in history of @NobelPrize Congrats to @ccl_ua 👏🏻 Nothing against #Memorial or #AlesBialiatski. But: to put #Ukraine as victim of Russian war of annihilation in the same Slavic geopolitical row with 🇷🇺aggressor & its Belarus accomplice🤦‍♂️Truly devastating https://t.co/uLsXzPIOJu