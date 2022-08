Am făcut acest desert pe la începutul lunii iulie. Am dat de mai multă floare de soc, iar în comerț căpșunile erau mai peste tot, așa că ne-am propus să le îmbinăm și, ca să obținem o textură și mai bogată, am adăugat panna cotta de vanilie. Drept rezultat, avem un deliciu răcoritor, absolut potrivit caniculei.

Este un desert «easy going», căci, pe parcursul verii, floarea de soc și căpșunile pot fi înlocuite cu alte ingrediente pe care le găsim lejer în comerț sau, și mai bine, în grădină.

Rețeta (pentru 4 porții):

500 de gr de căpșune spălate și curățate

100 de gr de zahăr

50 de gr de apă

Un mănunchi bun de floare de soc

200 de ml de apă

50 de gr de zahăr

600 de gr de frișcă de 33%

70 de ml de lapte

100 de gr de zahăr

4 foi de gelatină (4-5 gr o foiță)

Flori de soc pentru decor

Câteva căpșune pentru decor

Nuci macadamia sau alte nuci pentru textură crocantă (câteva per porție)

Metoda de preparare:

Am făcut un sirop din 200 de ml de apă și 50 de gr de zahăr. Am fiert compoziția până s-a topit zahărul. L-am luat de pe foc și am adăugat mănunchiul de flori de soc (pot fi alte flori sau plante, după sezonalitate, ca, de exemplu, menta rece). Am lăsat să se infuzeze 30 de minute. Apoi, am scurs lichidul printr-o sită fină. Am reîncălzit siropul și imediat cum a început să fiarbă, l-am luat de pe foc și am adăugat foițele de gelatină (care au stat în apă rece, ca să devină moi) și am omogenizat totul cu un tel. Am turnat aproximativ 2 cm de sirop de flori de soc pe fundul paharelor (pot fi boluri, preferabil transparente pentru a pune în evindență coloristica desertului) și am lăsat paharele la frigider, ca să se prindă. Când primul strat aproape s-a «așezat», am preparat consommé-ul de căpșune. Căpșunele, 100 de gr de zahăr și 50 de ml de apă le-am pus într-un vas potrivit la foc mediu spre mare. Când a început să fiarbă, am lăsat vasul la temperatură mică pentru 10 minute. Apoi, am scurs lichidul printr-o sită fină și, în lichidul fierbinte, am adăugat 2 foițe de gelatină. Cu un tel am omogenizat textura. Am turnat aproximativ 2 cm de consomé gelatinizat deasupra stratului de sirop de floare de soc «prins» anterior. Am pus iarăși paharele la frigider și, peste 2-3 ore, am preparat al treilea strat, cel de panna cotta. Într-un vas potrivit am adăugat frișca, laptele și cele 100 de gr de zahăr și am pus vasul la foc mediu. Amestecand cu o spatulă constant, pentru a evita lipirea frișcăi de fundul vasului. Între timp, am pus într-un vas cu apă rece 4 foițe de gelatină la înmuiat. Odată adus la fierbere, am luat de pe foc mixul pentru panna cotta, i-am adăugat vanilie și gelatina înmuiată și am omogenizat ușor totul, iarăși, cu ajutorul unui tel. Am turnat mixul de panna cotta deasupra stratutului de consomé «prins» bine. Am repus paharele la frigider. Acest strat s-a prins cel mai repede, pentru că are grăsime. Odată ce desertul s-a «așezat» bine, l-am ornat cu flori de soc, căpșune și câteva nuci macadamia per porție, pentru textură crocantă.

Poftă mare, prieteni!

Pe Valeriu Luța și Victoria Prunici îi găsiți pe Instagram și Facebook, la @thewildstump, dar și pe blogul lor culinar: www.thewildstump.wordpress.com

