DOC/ Antreprenoarea Diana Crudu, obligată să achite o amendă pentru arborarea drapelului României și să prezinte scuze publice celui care a denunțat-o la poliție

Diana Crudu, o tânără antreprenoare din Durlești, care în decembrie 2018 a arborat pe un pilon din curtea sa drapelul României, este obligată să achite o amendă și să prezinte scuze publice lui Valeriu Ostalep, fost vice-ministru de externe în perioada guvernării comuniste, cel care a făcut denunțul la poliție.

Diana Crudu susține că a primit o încheiere a executorului judecătoresc Anatolie Neruța care o obligă să achite o amendă de 1500 de lei pentru arborarea drapelului României fără a fi arborat alături și un drapel al R. Moldova, așa cum prevede Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.

„Pentru simpla arborare a unui drapel pe un pilon privat din curte îmi aplică amendă de 1500 de lei. Printr-o altă încheiere, judecătorească, am fost obligată la plata a 11 600 de lei. Exprimarea recunoștinței și dragostei față de România, cu tot cu cheltuielile de judecată și pentru avocat, pe mine mă costă aproape 40 de mii de lei. Și nu e vorba de bani, credeți-mă, dar când te obligă instanța să-ți ceri scuze pe facebook pentru niște adevăruri, asta mă deranjează cel mai tare. De foarte multe ori spun că am să închid toate proiectele din R. Moldova și am să plec din țară. Pentru o faptă de omor unii plătesc 30-40 de mii de lei și sunt achitați, dar noi pentru că am arborat un drapel în anul centenarului am ajuns să fim bătaia de joc a autorităților din R. Moldova”, a spus Diana Crudu într-un video publicat pe facebook.

Totodată, printr-o hotărâre a judecătoriei Chișinău din 9 iulie curent, judecătoarea Daria Sușchevici a admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată de Valeriu Ostalep către Diana Crudu privind constatarea încălcării dreptului la respectul onoarei și reputației profesionale, încălcării dreptului la respectul vieții private și de familie, a prevederilor legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal, încasarea prejudiciului moral, a cheltuielilor pentru asistența juridică și a taxei de stat.

Astfel, instanța a obligat-o pe Diana Crudu să prezinte scuze pe pagina sa de facebook față de Valeriu Ostalep pentru adresarea unei expresii injurioase, dar și pentru încălcarea dreptului la viața privată și de familie. Totodată Crudu a fost obligată să-i achite lui Ostalep prejudicii morale, cheltuielile pentru asistența juridică și taxa de stat achitată de Ostalep atunci când a acționat-o în judecată.

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău, lucru pe care Diana Crudu susține că îl va face.

În decembrie 2018, după un denunț depus de Valeriu Ostalep la poliție, Diana Crudu a fost obligată să coboare drapelul României pe care îl arborase în curtea sa în semn de recunoștință pentru ajutorul pe care statul român îl acordă constant cetățenilor din R. Moldova.