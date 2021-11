Destinații turistice din R. Moldova pe care merită să le vizitezi: Biserica Sfânta Treime din Cuhureștii de Sus, Conacul Străjescu și biserica din satul Văscăuți

Pandemia provocată de COVID-19 ne-a făcut să vedem cu alți ochi R. Moldova și locurile ei frumoase, deși majoritatea dintre ele necunoscute și neexplorate suficient. Sabin Rufa, un tânăr student din Chișinău, care învață acum în Franța, a vizitat în ultimii ani nu mai puțin de 12 monumente de arhitectură din țară, iar în următoarele ediții ale ZdG vă va povesti despre ele și va încerca să vă convingă să mergeți să le vizitați.

În ediția de astăzi vă prezentăm, prin ochii lui Sabin, detalii despre Biserica Sfânta Treime din Cuhureștii de Sus, Conacul Străjescu și biserica din satul Văscăuți.

Biserica Sfânta Treime din Cuhureștii de Sus

Biserica Sfânta Treime din Cuhureștii de Sus este poate una dintre cele mai frumoase văzute de mine între Prut și Nistru. Construită între 1913-1930 de nimeni altul decât Alexei Șciusev, aceasta este un monument de arhitectură de importanță națională. Ctitorită de Alexandra Pommer și Eugenia Apostolopoulo, biserica încă păstrează în formă originală instalația de încălzire, gravura decorativă a iconostasului și cripta, acestea nefiind atinse de sovietici datorită importanței personalității lui Șciusev (care a proiectat și Mausoleul lui Lenin). Ca arhitectură, construcția îmbină stilurile bizantin și cel moldovenesc, cărămida roșie, piatra albă și olanele, ce o pun în contrast cu natura plină de verdeață din exterior.

Este înconjurată de un zid de piatră, iar poarta spre curtea bisericii se află sub clopotnița cu opt laturi de la intrare. Chiar și pentru cei mai greu impresionabili dintre turiști, atmosfera de pace, umbra și păsările care cântă în liniștea satului o transformă într-o adevărată oază de reculegere pentru cei ce-i calcă pragul. Dacă aveți noroc, veți da peste preotul ce are grijă de biserică, de la care puteți auzi mai multe despre istoria satului și a familiilor care au ctitorit acest lăcaș. Pe lângă biserică, puteți vizita și conacul boierului Ioan C. Bogdan, dar și clădirile anexe precum beciurile, moara cu aburi sau clădirea colegiului agricol.





Conacul Străjescu și biserica din satul Văscăuți

Conacul Străjescu și biserica din satul Văscăuți, raionul Florești, au fost construite cu peste 200 de ani în urmă de boierul cu același nume, el fiind cunoscut și drept fondator al acestui sat. Conacul a fost ridicat în 1828, iar data finisării bisericii este atestată între 1818 și 1832 (oameni din sat susținând că în 2018 au sărbătorit 2 secole de la construcție). În arhivele acesteia încă se găsesc păstrate documente vechi de arhivă (recensământ local, inventar al bunurilor gospodărești) scrise în alfabet chirilic în perioada ocupației rusești țariste. Până în 2014, conacul a fost internat pentru copii, înăuntru încă aflându-se încuiate o bibliotecă plină cu manuale și cărți de lectură, saltele, decorațiuni sau postere, toate adunând praf și singurătate. Beciurile conacului Străjescu sunt practic intacte, fără să fi fost restaurate în perioada sovietică. Localnicii vorbesc despre rețele de tuneluri ce încep din ultima cameră a pivniței, care ar duce spre biserică, sub sat sau în pădure, vehiculându-se că pe aici au evadat unii oameni în perioada deportărilor. Preotul din sat ne-a povestit legenda conform căreia, cu mult timp în urmă, unul din fiii boierului Străjescu a căzut în patima jocului de cărți, până la urmă pierzând la joc moșia și satul. De aceea, în cazuri de ghinion, văscăuțenii zic că se trage de la faptul că au fost câștigați la cărți. În Văscăuți se poate ajunge prin Cuhureștii de Sus, de pe traseul R54.









Sabin Rufa studiază Economie, Politică și Studii Internaționale în Marea Britanie, dar acum face un schimb Erasmus de un an la Pantheon-Sorbonne în Paris. Este pasionat de călătorii, mai ales în spațiul românesc, pe care adoră să îl descopere cu prieteni sau familia.

P.S. Hai împreună să redescoperim R. Moldova!

Suntem siguri că și în localitățile sau în zonele în care locuiți există locuri frumoase despre care merită să audă cât mai multă lume. Pe această cale te provocăm să iei exemplul lui Sabin și să ne descrii monumentele de arhitectură din localitatea ta, monumente sau zone frumoase din țară care te-au impresionat și pe care le-ai vizitat. Te îndemnăm să ne lași impresiile cu care ai plecat de acolo, îndemnând astfel și alți oameni să le viziteze, pentru a le face cât mai cunoscute.