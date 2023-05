Sondaj 21 mai: Ce așteptări au partidele? Societatea?

Pe 21 mai la Chișinău va avea loc Adunarea Națională „Moldova Europeană”, inițiată de șefa statului. „Moldova se află în prezent într-un moment de răspântie. Ce se va întâmpla cu țara noastră și cu viitorul copiilor noștri depinde acum de puterea poporului nostru de a spune lumii clar ce vrem. Este decisiv să ne ținem împreună pe aceeași cale și s-o spunem fără ocolișuri – Moldova va izbuti”, se spune în mesajul Maiei Sandu lansat cu prilejul Adunării Naționale „Moldova Europeană”.



Ce ar putea schimba acest eveniment în condițiile actuale în care se află R. Moldova? Ce așteptări au partidele? Societatea?

Ion Tăbârță, analist politic

Evenimentul din 21 mai 2023, intitulat „Adunarea Națională „Moldova Europeană””, nu va schimba în mod radical și categoric situația social-politică și geopolitică din societatea moldovenească. R. Moldova de la bun început a fost un stat cu o societate divizată pe criterii geopolitice. Această divizare a fost menținută de către actorii politici loiali Federației Ruse, care nu-și dorește ca R. Moldova să iasă de sub influența sa geopolitică și să avanseze pe parcursul european. În ultima perioadă, de când avem guvernare pro-europeană la Chișinău, Rusia, prin intermediul forțelor filoruse și oligarhice din R. Moldova, încearcă să inoculeze falsa percepție că societatea moldovenească nu ar fi una de vocație europeană și că guvernarea pro-europeană nu reprezintă interesele cetățenilor moldoveni, ci este „o unealtă docilă în mâinile Occidentului”. Or, evenimentul din 21 mai 2023, inițiat și organizat de către președinta R. Moldova, vine să fie „o demonstrație de forță” a pro-europenismului majorității societății moldovenești, în ciuda faptului că încă o parte a ei – minoritară – este conservată în trecut de către factorii de influență a Kremlinului asupra R. Moldova.

Angela Chelaru, femeie de afaceri, membră a Consiliului Clubului Internațional al Femeilor

21 mai – o zi mare, în care ne vom aduna cu toții și vom spune lumii că am ales calea dezvoltării R. Moldova alături și împreună cu UE. O zi care va marca viitorul urmașilor noștri. Toți cei care se vor convoca în PMAN în această zi speră că intrarea R. Moldova în familia europeană ne va schimba în bine viețile noastre. Printre așteptările noastre sunt mai ales cele legate de identificarea unor noi oportunități de dezvoltare și extindere pentru antreprenori, atragerea de investiții, crearea de noi locuri de muncă. Sigur, acest eveniment nu poate soluționa multiplele probleme, dar pentru viitorul imediat al R. Moldova contează vocile solidare ale societății în favoarea parcursului european al acestui stat.

Violeta Crudu, primară de Cruzești

Ce este Europa astăzi? Întâi de toate este fiica mea din Olanda, sora mea din Italia, cumnata mea din Germania, verișoara mea din Spania, prietena mea din Suedia… În situația mea sunt mii de familii din R. Moldova. Europa a știut cum să le creeze condiții mai bune de viață, le-a educat copiii și i-a încadrat dezinteresat în sistemul lor educațional, i-a făcut să învețe în termeni record limbile țărilor gazdă, le-a dat siguranța unui trai decent și i-a făcut să se simtă oameni cu drepturi depline! Astăzi puțini revin, deși ne este greu să recunoaștem! Atunci de ce să nu recunoaștem că cea mai bună opțiune pentru noi este aderarea la UE?

De ce încearcă unii politicieni să manipuleze oamenii, deși știu foarte bine că nu există un trai mai civilizat decât cel european?! O fac pentru că de-a lungul anilor au știut doar să profite, între timp ajungând deputați, miniștri etc. Deși nu recunoșteau valorile europene, multe dintre adresările lor erau și sunt îndreptate instituțiilor europene: Consiliul Europei, Comisia de la Veneția, Parlamentul European. De ce au încredere în aceste instituții, dacă ei consideră că le sunt lezate drepturile?

Marea Adunare a cetățenilor din 21 mai trebuie să fie un semnal pentru Europa că toate eforturile de susținere a țării noastre din ultima perioadă nu sunt zadarnice, că toți cei care vor ieși să sprijine ideea europeană a țării noastre nu sunt manipulați, plătiți și aduși cu forța, ci oameni conștienți și responsabili că parcursul Moldovei nu poate fi decât în UE.

Evenimentul din 21 mai ar putea demonstra lumii întregi că dorim să fim și mai aproape de țări și civilizații în care și-au creat familii copiii, frații și surorile noastre. Țări în care au plecat acum 30 de ani mamele noastre tocmai pentru că de acolo au putut să-și întrețină copiii, părinții, să-și construiască case, să-și demonstreze lor însăși că dacă depui efort, muncă și multă dăruire de sine, acestea neapărat vor fi remunerate pe potriva efortului depus.

Evenimentul din 21 mai ar trebui să fie și pentru partidele pro-europene nu doar o platformă de manifestare a dezideratelor politice, dar și o abordare matură și sinceră de recunoaștere a succeselor țării noastre din ultima perioadă pe plan internațional.

Vera Sali, medic, SCR „Timofei Moșneaga”

Noi, sigur, încă mai sperăm la o schimbare. Peste 30 de ani am tot auzit promisiuni, am avut încredere în lideri de paie. Cu regret, societatea nu a scăpat și până astăzi de manipulare, minciună, trădare, moștenite de la cei fără de Neam și Țară. La 21 mai, vrem să fim auziți de lumea întreagă că ne dorim schimbări radicale, că știm cine suntem, că vrem să fim lăsați în pace, că nu mai vrem armată și cotropitori străini, că vrem Pace, că vrem să renască vetrele străbunilor noștri, tradițiile, economia, că avem nevoie de spitale dotate cu tot necesarul, de școli cu profesori bine instruiți, de uzine, fabrici de prelucrare a strugurilor, roșiilor, merelor etc.

Partidele apar ca ciupercile după ploaie, unul mai ciudat decăt altul, cu interese meschine, majoritatea mințind că vor să contribuie necondiționat la îmbunătățirea situației în societate. E trist și dureros să fim martorii acestor situații dezastruoase, create de partidele precedente și unele actuale, care mai și beneficiază de resurse financiare din bugetul de stat, ne deteriorează imaginea în lume, etc. Probabil, în lipsa de verticalitate, demnitate, implicare, soarta asta ne-o merităm. Cei care au luptat sincer pentru Istoria Română, pentru Limba Română, pentru adevăr, care și-au crescut copiii în proteste, în PMAN, au rămas puțini, fiind striviți de orgoliile nulităților. Dumnezeu ne mai dă o șansă – 21 mai, zi în care trebuie să fim mulți, uniți, cu multă credință în schimbări benefice pentru acest popor pătimit.

Dmitrii Lecarțev, Congresul Național al Ucrainenilor din R. Moldova

Este clar că pentru partid întâlnirea care va avea loc pe 21 mai oferă ocazia de a-și demonstra poziția pro-europeană și oportunitatea de a acumula suport înainte de viitoarele alegeri, atât locale din acest an, cât și naționale – din 2024 și 2025. Deși cred că societatea și-ar dori ca ziua de 21 mai să devină un punct de plecare pentru formarea unui front comun al forțelor sănătoase pro-europene, care este necesar pentru a rezista politicilor agresive și destabilizatoare ale partidelor pro-ruse.



Cred că aceasta este una dintre principalele așteptări ale societății de la întâlnirea din 21 mai. Societatea și-ar dori să vadă în acest eveniment un impuls și un punct în jurul căruia se pot consolida toate forțele sănătoase ale societății moldovenești, în jurul căruia obiectivul comun este viitorul european al R. Moldova, așa cum Marile Adunări Naționale de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 au unit cetățenii, societatea, în lupta pentru suveranitatea și independența țărilor noastre.