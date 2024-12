Șefa diplomației UE anunță redeschiderea delegației UE în Siria: „Să fim prezenți și să primim informații de la fața locului”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a susținut un discurs în timpul ședinței plenare a Parlamentului European de la Strasbourg în cadrul dezbaterii privind situația din Siria. Aceasta a accentuat intenția UE de a fi prezentă în regiune.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kalls, subliniază importanța implicării Uniunii Europene în Siria după ce Regimul al-Assad a fost răsturnat de la putere după 50 de ani:

We can’t leave a vacuum in Syria.

The EU must be present.



We have already started with a process to engage cautiously with the new leadership and the civil society.



We will also reopen the EU delegation in Syria to have constructive engagement and get input from the ground.