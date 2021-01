Șefa Comisiei Europene: Am autorizat vaccinul, mă aștept ca AstraZeneca să livreze cele 400 de milioane de doze, așa cum s-a convenit

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis vineri seara un mesaj pentru compania AstraZeneca, după ce a fost autorizat vaccinul în Uniunea Europeană, susținând că se așteaptă să livreze cantitatea agreată prin contract: 400 de milioane de doze, transmite G4Media.

„Tocmai am autorizat vaccinul AstraZeneca pe piața UE în urma unei evaluări pozitive a Agenției Europene pentru Medicamente”, a anunțat Ursula von der Leyen pe Twitter.

We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News



I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide