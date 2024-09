„Sat curat cu deșeu colectat” – două localități din Rezina și Telenești și-au modernizat sistemul de gestionare a deșeurilor prin intermediul unui proiect

Două localități din R. Moldova au reușit să modernizeze sistemul de gestionare a deșeurilor după ce au obținut finanțare în cadrul concursului de granturi organizat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline”. Autoritățile publice locale au implementat proiecte de salubrizare prin instalarea coșurilor de gunoi și a urnelor stradale, dar și prin achiziționarea tomberoanelor destinate cetățenilor, menite să îmbunătățească aspectul localităților și să încurajeze responsabilitatea localnicilor față de mediu.



În satul Trifești, raionul Rezina, autoritatea publică locală a câștigat un proiect în valoare de 90 de mii de lei pentru procurarea și instalarea a 79 de coșuri de gunoi și 25 de urne stradale. La realizarea acestui proiect primăria a contribuit cu 22,5 mii de lei. Mihail Budurin, primarul satului Trifești, menționează că localitatea beneficiază pentru a treia oară de un proiect similar, după cele implementate în 2022 și 2023. „În decembrie 2022 am procurat tomberoane tot prin intermediul GAL «Trei Coline» în cadrul proiectului «Sat curat cu deșeu colectat». În septembrie 2023 am beneficiat de alt proiect – «Sat curat cu deșeu colectat, partea a II-a» și am îngrădit terenul unde depozităm deșeurile colectate din localitate. Respectiv, anul acesta a fost «Sat curat cu deșeu colectat, partea a III-a», unde am procurat aceste coșuri de gunoi și urne stradale”, susține acesta.

Mihail Budurin, primarul localității Trifești, r. Rezina. Foto/ ZdG

„Sperăm să fie utilizate la maximum și să menținem curățenia în locurile publice și pe drumurile din localitate”

Mihail Budurin spune că reacția locuitorilor a fost una pozitivă, aceștia adaptându-se rapid la noul sistem. El speră că aceste măsuri vor contribui la menținerea curățeniei pe termen lung.

„Așa coșuri nu au mai văzut prin regiune. S-au acomodat bine, fiindcă am observat chiar a doua zi coșuri cu resturi, sticle. Sperăm sa fie utilizate la maximum și să menținem curățenia în locurile publice și pe drumurile din localitate, iar locuitorii să primească și să ofere o educație lucidă pe viitor”, afirmă primarul.

Coș de gunoi instalat în localitatea Trifești. Foto/ ZdG

Mihail Sparionoapte, locuitor al satului Trifești, afirmă că instalarea coșurilor de gunoi și a urnelor stradale nu doar a îmbunătățit aspectul localității, dar a și crescut responsabilitatea locuitorilor, reamintindu-le că este esențial să arunce deșeurile în locuri corespunzătoare.

„E o inițiativă bună. Parcă și satul are alt aspect. Când intri în localitate, coșurile și urnele stradale colorate te fac să înțelegi că este un gospodar în satul acesta. A procurat un tractor, care o dată în săptămână circulă pe străzile satului și strânge deșeurile de la cetățeni. A procurat pubele și le-a repartizat familiilor. Și oamenii au devenit mai responsabili”, susține bărbatul.

Svetlana Dogoter, profesoară la școala din localitate, spune că „acest proiect a făcut străzile satului mult mai frumoase și mai curate. Observ cum trec maturi și copii care aruncă deșeurile în coșuri. Nu am mai avut asta în sat și totodată e și o educație a copiilor, chiar și a unor maturi. Suntem bucuroși de aceste schimbări.”

Primarul localității precizează că sătenii au fost informați care a fost scopul instalării coșurilor și a urnelor stradale.

„Am discutat cu ei, le-am explicat pentru ce sunt instalate aceste coșuri de gunoi, că sunt anume pentru deșeurile sau resturile care le utilizează în afara gospodăriei sau locuinței, adică să nu scoată deșeurile din locuință și să le arunce în aceste coșuri. Ei în gospodăria lor dispun de tomberoane procurate în decembrie 2022 și în fiecare zi de vineri le colectăm cu tractorul”, menționează Mihail Budurin.

Urnă stradală instalată în satul Trifești. Foto/ ZdG

„Sperăm foarte mult, dar suntem și siguri că o să avem un sat curat, fiindcă locuitorii apreciază aceste eforturi și rezultate, ei sunt din ce în ce mai responsabili. Ne-am străduit și până acum să menținem localitatea curată, dar a fost greu. Acum e mai comod și mult mai estetic”, declară primarul satului Trifești.

„Vrem să repartizăm aceste tomberoane la cetățeni, ca să fie mai puține deșeuri aruncate pe străzile satului”

Într-o altă localitate – Scorțeni, raionul Telenești, în urma unui grant oferit de Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Trei Coline”, au fost achiziționate 163 de tomberoane în cadrul proiectului „Sate mai curate cu tomberoane amenajate”. Pentru realizarea acestui scop, primăria a obținut 80 de mii de lei și a contribuit cu 20 de mii de lei. Primarul localității, Ion Țurcanu, a precizat că tomberoanele vor fi repartizate cetățenilor, în special celor de pe străzile centrale ale satului.

Tomberoane care urmează a fi repartizate cetățenilor din satul Scorțeni, Telenești. Foto/ ZdG

„Avem 700 de gospodării. Vom împărți cetățenilor de pe străzile centrale. Ce ne rămâne, dăm la alți doritori. Le vom da prin contract, benevol”, susține funcționarul. De asemenea, primăria intenționează să introducă o taxă de salubrizare începând cu anul 2025 pentru colectarea deșeurilor. „Cred că vom merge de 2 ori pe lună să adunăm deșeurile. Avem gunoiște la vreo 3 km de sat. Vom pune o taxă de salubrizare prin decizia consiliului. Anul acesta nu a fost preconizată taxa aceasta. Când vom face bugetul pentru anul 2025, vom include și această taxă”, menționează Ion Țurcanu.

Primarul crede că cetățenii vor deveni mult mai responsabili și speră că localitatea va fi mai curată.

„Vrem să repartizăm aceste tomberoane la cetățeni, ca să fie mai puține deșeuri aruncate pe străzile satului. La școală nu o dată s-a discutat pe această temă. Acum, în septembrie, iarăși se va discuta. Vom pune tomberoane și în locurile publice, la magazine, oficiul poștal, punctul medical, biserică”, promite Ion Țurcanu.



„Această publicație a fost creată în cadrul Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 3.0. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a programului «EU4Moldova: Comunități Locale», finanțat de UE, Guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei și implementat de către GIZ, ADA și Solidarity Fund PL în Moldova. Conținutul publicației reprezintă punctul de vedere al autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene și al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.”