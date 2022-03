Șase recomandări pentru prevenirea crizei în agricultură

„În preajma lucrărilor agricole de primăvară asistăm la scumpiri exorbitante la fertilizanți, pesticide, piesele de schimb, materialul semincer etc. În ultimele zile au explodat prețurile la motorină. Practic, situația legată de scumpirea carburanților a scăpat de sub control și companiile petroliere, actualmente, comercializează combustibilul fermierilor la prețuri de 29-30 lei per litru, mult peste plafonul stabilit de ANRE”, se spune într-un comunicat de presă al Platformei DA.

Potrivit comunicatului DA, pe piață se atestă un deficit la procurarea angro a motorinei, iar starea de lucruri în sectorul agricol se agravează și mai mult după agresiunea militară împotriva Ucrainei, care a periclitat aprovizionarea țării cu importuri și a suspendat orice export în Federația Rusă.

Platforma DA contestă recenta decizie a Comisiei Situații Excepționale care, în lipsa unor consultări cu reprezentanții ramurii agroindustriale a decis interzicerea exportului de porumb. În urma acestei decizii, procesul de achiziționare a porumbului a fost stopat, iar prețurile de achiziție s-au redus considerabil, iar fermierii mici și mijlocii din R. Moldova suferă pierderi semnificative.

Totodată, mai multor pomicultori le-au rămas în frigedere circa 150 mii tone de mere, care, în prezent, nu pot fi exportate în Rusia.

În scopul prevenirii crizei de proporție în agricultură, Platforma DA solicită ca guvernarea să întreprindă imediat următoarele:

1. Pentru perioada stării de urgență să fie micșorat TVA-ul pentru comercializarea produselor petroliere până la 10 %; 2. Comisia pentru Situații Excepționale și Consiliul Concurenței să asigure un control riguros pe perioada stării de urgență a importului produselor petroliere și procesului formării prețurilor, cu raportarea fiecărei operațiunii de import și monitorizarea minuțioasă a pieței în vederea neadmiterii acordurilor de cartel; 3. Comisia pentru Situații Excepționale să plafoneze marja comercială pentru prețul angro a motorinei pe perioada stării de urgență, care să nu depășească 1 leu per litru; 4. Guvernul să restituie fermierilor accizul la motorina procurată în scopuri agricole; 5. Să fie liberalizat exportul porumbului sau să fie introduse cotele lunare de export; 6. Să fie inițiat un program special de procurare a merelor autohtone pentru alimentarea refugiaților din Ucraina.

