Șase persoane, trimise în judecată pentru atacuri tâlhărești asupra comercianților de fructe și legume

Șase persoane, un bărbat în vârstă de 45 ani și cinci tineri cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, acuzate de tâlhărie, au fost trimite în judecată, anunță marți, 13 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit actului de învinuire, aceștia au acționat în cadrul unui „grup criminal organizat”, specializat în atacuri tâlhărești asupra comercianților de fructe și legume angro.

„Învinuiții, cunoscând că victimele ar deține asupra lor sume impunătoare de bani, acționau la indicațiile directe ale unei persoane în curs de identificare cu rol de organizator și instigator principal, precum și autor nemijlocit al acestei infracțiuni. Acesta identifica victimele, negocia modalitatea desfășurării pretinsei afaceri precum și le ademenea în afara localităților. La fel, acesta instruia ceilalți membri ai grupului criminal organizat asupra modului de operare în comiterea de atacuri tâlhărești, măsurile de precauție, precum și modalitate de retragere de la locul comiterii infracțiunii, astfel încât să nu poată fi identificați de către organele de drept”, se arată în comunicatul de la PG.

Astfel, unul dintre episoadele investigate a avut loc pe 3 iulie 2026, în apropierea satului Cheltuitori, municipiul Chișinău. Victima ar fi fost ademenită la o întâlnire sub pretextul unei tranzacții cu vișine, după ce i s-ar fi comunicat în mod fals că două camioane cu marfă sunt disponibile pentru vânzare.

Bărbatul a fost condus într-o zonă împădurită, unde a fost doborât la pământ și lovit cu pumnii și picioarele de cinci dintre învinuiți care purtau măști pentru a nu fi recunoscuți și mănuși pentru a nu lăsa urme. Aceștia au început să îl sugrume, iar ulterior, pentru a împiedica opunerea de rezistență, i-au legat mâinile și picioarele cu un cablu.

„În timpul agresiunii, atacatorii l-au amenințat cu moartea și i-au cerut victimei să transfere 900 de mii de lei, în două tranșe, a câte 450 de mii de lei. Întrucât bărbatul ar fi declarat că nu dispune de suma solicitată, aceștia i-au sustras din automobil aproximativ 700 de euro, 800 de zloți polonezi, 2000 de lei, 50 de lei românești și 700 de hrivne ucrainene, precum și alte bunuri ale victimei.”

Prejudiciul material total constituie peste 20 de mii de lei.

După comiterea atacului, membrii grupului ar fi părăsit locul faptei cu un automobil condus de cel de-al șaselea învinuit, căruia i-a fost atribuit rolul de complice.

Ulterior, „gruparea criminală” planifica să comită un alt atac tâlhăresc în luna iulie 2026 în satul Mereni, raionul Anenii Noi, acțiune care a eșuat, din motiv că victima nu a dat curs solicitării de a veni la locul stabilit de făptuitori.

La fel, în ziua reținerii, pe 6 iulie 2026, de către polițiștii IP Ciocana, a fost dejucată comiterea unui atac tâlhăresc similar, în aceeași locație, învinuiții fiind reținuți în momentul în care așteptau indicațiile organizatorului pentru a ataca și deposeda de bunuri o altă victimă.

Toți șase acuzați se află în arest preventiv.

Potrivit Codului penal al R. Moldova, tâlhăria săvârșită de „un grup criminal organizat” se pedepsește cu închisoare de până la 12 ani.