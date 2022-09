Roger Federer a jucat ultimul meci al carierei sale, alături de Rafael Nadal

Roger Federer spune că retragerea sa din tenis s-a întâmplat exact așa cum „spera”, după ce a jucat ultimul său meci competițional. Federer a intrat pe teren pentru ultima oară alături de Rafael Nadal la Laver Cup, pierzând la limită în fața lui Jack Sock și Frances Tiafoe în trei seturi. Cu toate acestea, a fost o seară de sărbătoare pentru legenda elvețiană, care și-a luat rămas bun de la tenis, scrie Eurosport.

Roger Federer spune că s-a retras exact așa cum a „sperat”, calificându-și cariera în tenis drept o „călătorie perfectă”.

Federer s-a retras emoționat din acest sport după ce a jucat un ultim meci de dublu cu marele său rival și prieten Rafael Nadal la Laver Cup. Perechea a pierdut la limită, 4-6 7-6(2) 11-9 în fața lui Jack Sock și Frances Tiafoe, spre dezamăgirea publicului, notează sursa citată.

Cu toate acestea, a fost o seară de sărbătoare pentru Federer, dându-i lacrimile la câteva secunde după încheierea meciului.

„Este uimitor”, a spus Federer. „Nu am vrut să mă simt singur acolo. M-am simțit singur pentru o secundă când mi-au spus să ies, dar să îmi iau rămas bun în echipă, am simțit întotdeauna că sunt un jucător de echipă în sufletul meu. La simplu nu prea faci mare lucru, dar am avut o echipă care a călătorit cu mine în jurul lumii. A fost uimitor pentru ei. Așa că le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la funcționarea ei timp de atâția ani”, a mai afirmat tenismenul.