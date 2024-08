Răsturnare de situație în lupta pentru prezidențiale. CUB îl acuză pe Octavian Țîcu de „șantaj politic și că ar fi docil guvernării PAS”

După ce duminică, 4 august, Blocul Politic „Împreună”, din care face parte și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a anunțat că va fi reprezentat la alegerile prezidențiale de către Octavian Țîcu, astăzi Igor Munteanu a declarat că formațiunea CUB își retrage susținerea față de Țîcu pentru că ar fi „docil guvernării PAS și face jocuri de culise”.

Într-un briefing de presă, membrii CUB au anunțat despre mai multe disensiuni din cadrul Blocului „Împreună”, inclusiv șantajul politic.

„Considerăm că arta compromisului este un instrument foarte important pentru clasa politică și pentru societate, dar până la punctul în care se ajunge la lașitate, la renunțarea la principiile fundamentale pe care se clădește angajamentul nostru politic. Aduc aminte că în anul 2024 am acceptat să ne asociem unui bloc în formare, Blocul „Împreună”, față de care am avut multe așteptări. Am propus și am realizat în comun semnarea unui Pact pentru Europa. Totodată, am constatat cu regret că proiectul acestui bloc se confruntă cu importante disfuncționalități. În primul rând, ele sunt legate de anumite jocuri de culise și niște improvizații banale de jocuri pe temele cele mai importante.