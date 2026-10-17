Raport CNMC: Pierderile cauzate de poluarea Nistrului sunt estimate la 2,3 milioane de euro

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a prezentat pe 16 octombrie Raportul de Evaluare a Necesităților Post-Dezastru (PDNA), elaborat în urma crizei de poluare a râului Nistru cu produse petroliere din primăvara anului 2026. Conform raportului, incidentul a generat pierderi estimate la 2,33 milioane de euro.

Raportul analizează consecințele poluării râului Nistru, survenite în urma atacului rus asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina. Evaluarea arată cum a fost afectată populația, în special prin întreruperea temporară a alimentării cu apă, și ce impact a avut incidentul asupra mediului, sănătății publice și agriculturii.

Totodată, raportul estimează pierderile provocate de criză și identifică măsurile necesare pentru restabilirea serviciilor afectate, reducerea riscurilor și o mai bună pregătire pentru situații similare.

Imediat după producerea incidentului, R. Moldova, în calitate de stat participant la Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, a solicitat sprijinul partenerilor europeni pentru gestionarea consecințelor poluării râului Nistru.

În urma solicitării, au fost mobilizate prompt echipamente specializate, echipamente individuale de protecție, generatoare electrice și materiale absorbante. Totodată, au fost activate serviciile europene de imagistică satelitară pentru monitorizarea extinderii poluării și sprijinirea intervențiilor autorităților.

Potrivit evaluării, suspendarea preventivă a captării apei de la Cosăuți, care deservește sistemul de alimentare cu apă din nordul țării, a generat o situație care a necesitat mobilizarea rapidă a autorităților pentru asigurarea continuității aprovizionării populației cu apă potabilă și tehnică. Aproximativ 200 de mii de persoane au fost afectate sau expuse riscului de întrerupere a alimentării cu apă, iar circa 100 de mii au rămas temporar fără apă din sistemul centralizat.

În timpul intervenției prin eforturi comune ale autorităților centrale și locale, alături de parteneri de dezvoltare și afacerile au fost distribuite peste 620 de tone de apă potabilă și tehnică.

„Incidentul nu a provocat distrugeri ale infrastructurii, clădirilor sau echipamentelor, însă a generat pierderi estimate la 2,33 milioane de euro. Acestea reflectă în principal cheltuielile pentru intervenție, costurile suplimentare necesare menținerii serviciilor publice și impactul asupra mediului.

Cele mai mari daune au fost înregistrate în sectorul reducerii riscurilor de dezastre (1,18 mil. euro), urmat de mediu (724 mii euro), apă și sanitație (329 mii euro) și sănătate (97 mii euro). La nivel local, s-a constatat că cel mai afectat a fost raionul Soroca. Evaluarea nu a identificat efecte macroeconomice măsurabile”, conform datelor prezentate de CNMC.

Potrivit raportului, necesitățile de redresare identificate pentru perioada 2026-2031 se referă în principal la măsuri care ar permite R. Moldova să prevină și să gestioneze mai eficient incidente similare.

Cele mai mari necesități sunt în domeniul mediului, pentru îmbunătățirea monitorizării calității apei, consolidarea capacităților laboratoarelor, gestionarea deșeurilor contaminate și realizarea intervențiilor necesare pentru protejarea mediului.

Raportul propune 7 pachete prioritare de acțiuni concrete în acest sens pentru:

finalizarea monitorizării de mediu și a decontaminării acolo unde este justificat;

creșterea rezilienței aprovizionării cu apă prin surse de rezervă și planuri de siguranță a apei;

monitorizarea în timp real și schimbul de date între instituții;

coordonarea transfrontalieră și protocoale comune cu Ucraina;

consolidarea capacităților de protecție civilă;

sprijinirea comunităților și a persoanelor vulnerabile;

refacerea ecosistemelor și gestionarea durabilă a bazinului Nistrului.

Totodată, documentul recomandă un program unic și coordonat de redresare, cu responsabilități clare pentru fiecare instituție și un registru comun al investițiilor.