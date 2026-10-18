Proteste violente și în Italia: zeci de persoane reținute, magazine devastate și confruntări cu poliția. Meloni condamnă violențele

Protestele împotriva creșterii costului vieții au degenerat în confruntări violente cu forțele de ordine în mai multe orașe din Italia, sâmbătă, 17 octombrie. Cele mai grave incidente au avut loc la Milano, unde manifestanți cu fețele acoperite au aruncat cu pietre și obiecte în polițiști, au incendiat baricade și au devastat magazine. Aproximativ 50 de persoane au fost reținute, aproape jumătate dintre acestea fiind minore, potrivit presei italiene. Incidente au fost raportate și la Torino și Bologna, relatează Reuters și agenția italiană ANSA.

Manifestațiile au fost organizate pe fondul nemulțumirilor legate de scumpiri, creșterea prețurilor la carburanți și presiunea fiscală. În mai multe orașe, protestele pașnice au fost urmate de incidente violente, după ce grupuri de manifestanți s-au desprins din mulțime și au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Milano, scena celor mai violente confruntări

În centrul orașului Milano, Piața Domului (Piazza del Duomo) a devenit scena unor confruntări între polițiști și grupuri de tineri, unii având fețele acoperite.

Potrivit Reuters, manifestanții au aruncat cu pietre și alte obiecte spre forțele de ordine, iar polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Incidentele s-au extins și în zona Galeriei Vittorio Emanuele II, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice și comerciale ale orașului.

Mai multe magazine și-au închis porțile, turiștii au părăsit zona, iar stația de metrou Duomo a fost închisă temporar din cauza confruntărilor.

Potrivit agenției ANSA, aproximativ 50 de persoane au fost reținute la Milano, aproape jumătate dintre acestea fiind minore. Au fost raportate și persoane rănite, precum și pagube materiale importante.

Confruntări și la Bologna și Torino

Violențe au fost înregistrate și la Bologna, unde grupuri de manifestanți au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte spre polițiști, în apropierea gării.

Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii. Reuters, citând ANSA, a relatat că șapte persoane au fost arestate în urma incidentelor.

La Torino, tensiunile au izbucnit în timpul manifestațiilor împotriva scumpirilor, după ce mai multe grupuri s-au confruntat cu forțele de ordine.

Giorgia Meloni condamnă violențele

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat incidentele și a cerut opoziției să se delimiteze de actele de violență.

„A manifesta este un drept. A transforma orașele noastre în câmpuri de luptă nu este”, a transmis Meloni într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

La rândul său, primarul orașului Milano, Giuseppe Sala, a declarat că motivele protestelor sunt de înțeles, dar că violențele împotriva polițiștilor și distrugerile provocate în oraș nu pot fi justificate.

Protestele din Italia au avut loc în aceeași zi cu manifestațiile de amploare din Franța, unde nemulțumirile legate de costul vieții și de serviciile publice au fost urmate, de asemenea, de confruntări violente cu forțele de ordine.