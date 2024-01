Promo-Lex recomandă Parlamentului să revadă decizia cu privire la posibilitatea desfășurării referendumului în ziua alegerilor parlamentare sau prezidențiale: „Subiectul integrării europene nu trebuie „monopolizat” în scop electoral”

Asociația Promo-Lex recomandă Parlamentului să-și revadă inițiativa privind posibilitatea desfășurării concomitente a referendumului republican și a alegerilor parlamentare sau prezidențiale. Un comunicat în acest sens a fost publicat miercuri, 17 ianuarie, în contextul în care reexaminarea proiectului de lege este inclusă pe agenda ședinței plenare de joi, 18 ianuarie.

Asociația consideră că articolul din Codul electoral care prevedea că referendumul republican nu poate avea loc în ziua alegerilor parlamentare, prezidențiale și a celor locale generale nu trebuie modificat, prevederile acestuia fiind, potrivit Promo-Lex, „conforme recomandărilor instituțiilor europene de referință în domeniul democrației și a misiunilor internaționale și naționale de observare a alegerilor”.

Mai mult, reprezentanții Promo-Lex subliniază faptul că amendarea acestui articol a fost aprobată, la 28 decembrie 2023, prin ignorarea legislației privind transparența decizională pe parcursul consultării, dezbaterii și votării, iar din argumentarea expusă de autoarea amendamentului nu este clar care sunt motivele amendării legislației.

„Subiectul integrării europene este unul de interes public strategic pentru R. Moldova, care nu trebuie „adoptat” sau „monopolizat” în scop electoral de o anumită forță politică. Faptul că inițiativa de organizare a referendumului în aceeași zi cu alegerile prezidențiale vine din partea unui viitor candidat în alegeri, îl poate avantaja pe acesta în raport cu ceilalți pretendenți”, se explică în comunicat.

În context, Promo-Lex menționează și faptul că importanța parcursului european pentru viitorul R. Moldova ca stat și societate democratică a fost demonstrată, pe parcursul anilor, de mai multe guvernări „de diferite culori politice”. „De asemenea, cel puțin 28 (45%) de partide politice din cele 63 înregistrate, potrivit paginii Agenției Servicii Publice, au înscris în statutul său dezideratul de „integrare europeană””, mai adaugă asociația.

Totuși, dacă Parlamentul sau altă autoritate publică va decide totuși să inițieze pentru toamna anului 2024 un referendum, concomitent cu alegerile prezidențiale, asociația consideră că acesta ar trebui să fie unul constituțional, care să producă efecte juridice obligatorii, dată fiind tematica de interes național major a referendumului preconizat.

„Un eventual referendum constituțional ar presupune completarea Constituției cu norme privind garantarea parcursului european al Republicii Moldova, fiind astfel mai justificat din perspectiva efectelor juridice și a costurilor de organizare”, explică cei de la Promo-Lex.

Referendumurile, în aceleași zile în care se desfășoară alegerile

Referendumurile republicane ar putea fi organizate în aceleași zile în care se desfășoară alegerile. Un proiect de lege privind modificarea Codului electoral în acest sens fost examinat și aprobat în a doua lectură în cadrul ședinței plenare de pe 28 decembrie 2023.

Amendamentul a fost înregistrat în Parlament, la câteva zile după ce șefa statului, Maia Sandu, a anunțat că va candida pentru un nou mandat de președinte și că va solicita Parlamentului R. Moldova să organizeze în toamna anului 2024 un referendum privind traseul european al R. Moldova.

Potrivit argumentării amendamentului, combinarea alegerilor parlamentare și a referendumului ar putea fi determinată de necesitatea reducerii cheltuielilor, pentru că pot fi utilizate aceleași liste de alegători, resursele umane ar fi utilizate doar o singură dată in loc de două ori, pliantele informaționale referitoare la ambele evenimente ar fi puse la dispoziția alegătorilor printr-o singură trimitere poștală etc. De asemenea, orgarizarea unui referendum in același timp cu alegerile poate conduce la creșterea numărului de participanți la ambele scrutine.