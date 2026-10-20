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Prognoza meteo: ploi slabe și cer noros sunt așteptate în R. Moldova

Imagine simbol. Sursa foto: Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova/ Facebook

Vremea va fi predominant înnorată marți, 20 octombrie, în R. Moldova. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), pe tot teritoriul țării sunt așteptate și ploi slabe.

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În nordul republicii, cerul va fi noros, iar temperaturile vor ajunge la 8 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 80%.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu ploi slabe și cu temperaturi maxime de 10 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 80%.

În sudul țării sunt prognozate ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 11 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 80%.

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