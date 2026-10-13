Prognoza meteo pentru 13 octombrie. Meteorologii prevăd ploi slabe în toată țara

Marți, 13 octombrie, vremea va fi răcoroasă în R. Moldova, conform prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În centrul țării, potrivit prognozei AMM, vor fi ploi slabe, iar temperaturile vor urca până la +14°C, vântul va sufla cu viteze de până la 18 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 75%.

În nordul țării, se așteaptă cer noros, cu temperaturi de până la +12°C ziua. Vântul va fi slab, cu viteze de circa 9 km/h, iar umiditatea va ajunge la 65%.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde maximele vor atinge +25°C. Vântul va sufla cu până la 18 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 75%.