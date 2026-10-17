Prognoza meteo: ce vreme ne așteaptă în prima zi din weekend

Sâmbătă, 17 octombrie, în R. Moldova se preved ploi slabe, în toate regiunile țării, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul va sufla din sud-est cu o viteză de până la 9 km/h. Umiditatea relativă va fi în jur de 70%.

În nordul Republicii Moldova, cerul va fi înnorat, iar temperaturile vor ajunge 10°C ziua.

În centrul țării, se așteaptă, de asemenea, cer înnorat cu ploi slabe. Temperaturile maxime vor atinge 12°C.

În sudul țării, vremea va fi mai caldă, cu ploi slabe pe parcursul zilei. Temperaturile vor ajunge la 13°C ziua.