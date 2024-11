Primele declarații făcute de Maia Sandu după închiderea secțiilor de votare din țară

Președinta R. Moldova, candidată în turul doi al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu a susținut un briefing de presă după ce s-au închis secțiile de votare din țară, la ora 21:00.

„Le mulțumesc tuturor oamenilor care au participat la vot, din toate localitățile din țară. Le mulțumesc, în special, cetățenilor din Chișinău, care au participat într-un număr mare astăzi la vot. Vreau să le mulțumesc și tinerilor, care au stabilit astăzi un record de participare la vot. Le mulțumesc cetățenilor noștri din afara țării, care au dat dovadă de o mobilizare excepțională. În multe secții de votare continuă procesul de votare. Îndemn să mergeți la vot cei care n-ați reușit. Vreau să-i mulțumesc lui Constantin Cojocaru, care are 105 și a mers de la Chișinău în localitatea sa de baștină ca să voteze. Fac un apel către toți lucrătorii din secțiile de votare, indiferent de candidatul pe care îl reprezintă, să fie atenți și să numere corect voturile cetățenilor”, a declara Sandu.

Cel mai în vârstă alegător din Republica Moldova are 105 ani! Îi zice Constantin Cojocaru și este din localitatea Sofia, raionul Hâncești. Omul a votat pentru prima oară când era cetățean al României întregite, iar de atunci încoace nici nu mai ține minte la câte alegeri a fost, potrivit jurnaltv.md.

CONSTANTIN COJOCARU:

„Păi, dacă m-am născut în România Mare și am trăit bine. Se vede că era mai bine cu românii, că aveam mai mulți gospodari. Am votat la români de două ori. Am fost la votare că eram obligat.”

În 1944, Constantin Cojocaru a fost deportat în Siberia, unde și-a petrecut nouă ani din viață.

CONSTANTIN COJOCARU: „Nouă ani am fost în Siberia. Întâi a fost mai rău. Am ajuns în pădure. Nu aveam unde trăi. Au făcut oamenii bordei, după aceea au făcut case. Am făcut și eu o căsuță.”

Deși provine dintr-o familie de intelectuali și visa să facă școală, bărbatul a fost nevoit să renunțe la studii și să muncească pentru a-și întreține familia.