Prețul benzinei scade, iar cel al motorinei crește

Prețul benzinei scade, în timp ce motorina se scumpește, conform tarifelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), stabilite pentru data de 16 octombrie.

Benzina 95 va fi comercializată la un preț maxim de 33,73 lei pe litru, înregistrând astfel o scădere de 22 de bani față de ziua precedentă.

În schimb, motorina se scumpește cu 18 bani pe litru, ajungând la un preț maxim de 35,20 lei.