Premierul Vasile Tofan promite soluții pentru deblocarea proiectelor imobiliare, după întâlnirea cu reprezentații companiilor de construcții

Proiecte imobiliare în valoare de sute de milioane de lei rămân blocate de mai mulți ani, în special în municipiul Chișinău, din cauza întârzierilor în aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) și în eliberarea actelor permisive. Problema a fost discutată luni, 12 octombrie, la o întrevedere a prim-ministrului Vasile Tofan cu reprezentanții companiilor de construcții din R. Moldova.

În cadrul discuțiilor, premierul a subliniat necesitatea accelerării investițiilor, a simplificării procedurilor de autorizare și a identificării soluțiilor pentru creșterea ofertei de locuințe, inclusiv a celor accesibile pentru tineri și familiile cu venituri medii.

„Avem tare mult de lucru la repornirea construcțiilor”, a declarat Vasile Tofan, menționând că Guvernul își dorește realizarea mai multor proiecte investiționale și o colaborare mai eficientă între autorități și mediul de afaceri.

Reprezentanții companiilor au solicitat proceduri mai clare, respectarea termenelor legale și o colaborare mai eficientă între autoritățile centrale și cele locale. În acest context, premierul a reiterat deschiderea Guvernului pentru colaborarea cu administrația municipiului Chișinău, indiferent de viziunile politice, în vederea deblocării proiectelor investiționale.

Potrivit Guvernului, un alt subiect abordat a fost valorificarea terenurilor și clădirilor aflate în proprietatea statului, care nu sunt utilizate eficient. Conform premierului, Executivul își propune să extindă accesul investitorilor la aceste active și să organizeze procese de privatizare transparente și competitive, care să genereze venituri pentru stat și să contribuie la restabilirea încrederii publice.

Companiile au semnalat și dificultățile întâmpinate la dezvoltarea proiectelor în centrul istoric al capitalei, inclusiv în ceea ce privește procedurile de avizare și restricțiile din zonele de protecție a monumentelor. Vasile Tofan a menționat că Guvernul examinează revizuirea cadrului de reglementare privind protejarea monumentelor istorice și funcționarea Consiliului Național al Monumentelor Istorice, pentru a găsi un echilibru între conservarea patrimoniului cultural și dezvoltarea urbană.

De asemenea, antreprenorii au cerut revizuirea contribuției de 0,5% aplicate investițiilor în construcții, invocând costurile suplimentare suportate de companii. Tofan a declarat că Guvernul va examina oportunitatea modificării mecanismului de aplicare, astfel încât povara administrativă și financiară să fie proporțională cu beneficiile generate.

În ceea ce privește controlul în construcții, proiectul legislativ referitor la competențele de control în domeniu este analizat suplimentar, a precizat premierul. Potrivit acestuia, este necesar un echilibru între combaterea construcțiilor ilegale și evitarea intervențiilor disproporționate asupra proiectelor autorizate.

Dezvoltatorii au atras atenția și asupra costurilor ridicate pentru extinderea rețelelor electrice, termice, de apă și canalizare, precum și asupra dificultăților legate de transmiterea infrastructurii construite din fonduri private către operatorii de distribuție. Aceștia au solicitat și simplificarea procedurilor de obținere a certificatelor de urbanism pentru conectarea la utilități.

În acest sens, Vasile Tofan a susținut organizarea unei discuții separate, cu participarea reprezentanților companiilor de construcții, ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, ai operatorilor de utilități și ai administrației municipale.

În cadrul întrevederii au mai fost discutate accesul la finanțare și condițiile de creditare, dezvoltarea parteneriatelor public-private pentru proiecte imobiliare și amenajarea spațiilor publice, valorificarea resurselor locale de materiale de construcții, deficitul de forță de muncă și reducerea muncii informale în sector.