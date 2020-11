Vlad Bătrîncea, șeful staff-ului electoral al lui Igor Dodon: Vom ataca în organele de drept actele de huliganism de ieri de la tipografia „Universul”

Șeful staff-ului electoral al lui Igor Dodon, Vlad Bătrîncea insistă că ziarul de campanie, descoperit ieri la tipografia de stat „Universul”, a fost tipărit legal. Acesta a prezentat contractul cu Edit Prim Grup, care, la rândul său, are un subcontract cu Editura „Universul”. Bătrîncea a mai declarat că staff-ul va ataca la Curtea Constituţională tentativa „de a bloca campania electorală a candidatului Igor Dodon” şi va solicita Procuraturii Generale investigarea penală a celor care au „dat buzna” ieri în tipografie.

„Ieri cu toții am fost martori la un incident ieșit din comun. Câțiva deputați însoțiți de niște cetățeni au dat buzna într-o tipografie și au făcut un show de prost gust. Ieri și astăzi am prezentat cu lux de amănunte contracte, facturi fiscale, am comunicat CEC, iar astăzi mai mulți deputați au fost la Inspectoratul de Poliție unde se investigează cazul. Acolo se va dovedi că acele ziare au fost tiărite perfect legal”, a spus Bătrîncea.

Șeful staff-ului, Vlad Bătrîncea a mai declarat că staff-ul va ataca la Curtea Constituţională tentativa „de a bloca campania electorală a candidatului Igor Dodon” şi va solicita Procuraturii Generale investigarea penală a celor care au „dat buzna” ieri în tipografie.

Tot astăzi, deputatul Partdului Acțiune și Solidaritate (PAS), Sergiu Litvinenco, a formulat o cerere către procurorul general interimar prin care solicită formarea unui grup de urmărire penală cu participarea ofițerilor Centrului Național Anticorupție (CNA) și Serviciului de Informații și Securitate (SIS) pentru investigarea acțiunilor de la tipografia „Universul”, care este o instituție de stat, acolo unde au fost descoperite microbuze pline cu ziare tipărite ce conțin mesaje în favoarea candidatului idependent, susținut public de către Partidul Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon.

Mai multe microbuze pline cu ziare tipărite în favoarea candidatului independent, susținut public de PSRM, Igor Dodon au fost surprinse miercuri dimineață, 11 noiembrie, în apropiere de Editura „Universul”, care este o tipografie de stat, iar în ziare se raportează o tipografie privată. Potrivit președintelui Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, în această noapte mai multe microbuze pline cu ziare s-au îndreptat spre toate localitățile din R. Moldova.

„Echipa candidatului Igor Dodon a fost prinsă în flagrant cum tipărește ziare de campanie la Editura „Universul”, care aparține 100% statului. Și aceste servicii nu sunt declarate în rapoartele financiare depuse la CEC. Pe de altă parte, aici este o utilizare obraznică a resurselor administrative (resurselor statului) în favoarea lui Igor Dodon”, a declarat deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, prezent la Tipografie.

Care sunt sancțiunile pentru astfel de fapte?



1) Pentru nedeclararea cheltuielilor la CEC, sancțiunea este „anularea înregistrării” sau, altfel spus, excluderea din cursa electorală.

2) Pentru utilizarea resurselor administrative ale statului, art.181/2 alin.(2) din Codul penal prevede pedeapsa de amendă în mărime de la 550 la 850 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de pînă la 5 ani.

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR: LIVE/ Mai multe microbuze, pline cu ziare tipărite în favoarea candidatului independent Igor Dodon, surprinse la Editura „Universul”, tipografie de stat