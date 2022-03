VIDEO/ Promotorii războiului lui Putin din politica R. Moldova

„Rugați-vă nu pentru încetarea războiului, ci pentru continuarea acestui război și pentru victoria Rusiei lui Putin”. „Susțin Rusia și vreau victorie asupra fascismului.” „R. Moldova susține operațiunea specială a Rusiei.” Acestea nu sunt simple mesaje culese la întâmplare de pe facebook, ci sunt mesajele unor oameni politici din R. Moldova, care-și declară deschis susținerea pentru războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina și justifică acțiunile militarilor ruși care au făcut mii de victime în rândul civililor ucraineni.









Roșca și „armata” sa de simpatizanți





În primele zile de după invazia Ucrainei de către Rusia, promotorii Kremlinului din politica R. Moldova s-au retras într-o tăcere, care, în cele din urmă, s-a dovedit a fi înșelătoare. Cel care a „spart gheața” a fost unionistul de altădată, Iurie Roșca. Fostul viceprim-ministru, preocupat în ultimii ani de așa-zise dezvăluiri despre teoriile conspiraționiste și de promovarea politicilor de la Kremlin, salută, fără reticențe, războiul pornit de Putin în Ucraina.



„Rețineți: rugați-vă nu pentru încetarea războiului, ci pentru continuarea acestui război și pentru victoria Rusiei lui Putin, împotriva globalismului satanist. Zelensky este un clovn, un homosexual, un narcoman și o spurcăciune din cultura de masă, de doi bani,” a spus Iurie Roșca, într-un video postat pe Facebook.



Serviciul de Securitate și Informații (SIS) a calificat mesajele lui Roșca ca fiind instigatoare la ură și război. În consecință, profilul de Facebook al fostului deputat în Parlamentul R. Moldova, precum și site-urile pe care le gestiona, au fost blocate. Totodată, Procuratura Generală s-a autosesizat și a pornit un proces penal, în care examinează declarațiile fostului politician. Cu toate acestea, Roșca, continuă să-și promoveze poziția pro-Kremlin și pro război, pe alte canale de informare: o pagină și un profil de Facebook, un canal de telegram și un cont pe site-ul bichute.com.



Postările lui Roșca sunt promovate masiv pe rețele sociale, fiind distribuite și apreciate de mii de utilizatori, printre care și persoane cunoscute în spațiul public din R. Moldova. Una dintre „simpatizantele” poziției lui Roșca este Silvia Grigorieva – consilieră municipală în Chișinău din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Grigorieva a distribuit o postare de-a lui Roșca și a descris-o drept „o analiză echidistantă și amănunțită” a situației din Ucraina, recomandând celor care o urmăresc să privească mesajul fostului deputat.





În acel video, Roșca a numit agresiunea rușilor o „operațiune militară specială” și a menționat că toate instituțiile media din Rusia, care se află în opoziție față de Kremlin, sunt „instrumente de propagandă ale Occidentului și au misiunea de a surpa statul rus.”



Pe profilul său de Facebook, Grigorieva scrie și distribuie frecvent postări care pun într-o lumină favorabilă acțiunile militare ale Kremlinului din Ucraina.



„Ei sunt grănicerii ucraineni „uciși” de ruși. Au predat armele, li s-a dat un pachet cu mâncare și au fost lăsați să plece la familiile lor”, a descris Grigorieva un reportaj făcut de o televiziune rusească, în care s-a vorbit despre o pretinsă îngăduire și solidaritate din partea armatei ruse, în raport cu ostaticii ucraineni.



Contactată telefonic, consiliera municipală ne-a spus că nu are de gând să ne răspundă la nicio întrebare.





„Susținem operațiunea specială.” Alexandr Kalinin vorbește în numele cetățenilor R.Moldova





Pe numele lui Alexandr Kalinin, președintele Partidului Regiunilor din R. Moldova și auto-desemnatul lider al diasporei moldovenești din Rusia, la fel, a fost pornit un dosar penal, pentru incitare la ură națională, susținere și propagare a războiului. Fostul candidat la funcția de președinte al R. Moldova, prin intermediului canalului său de YouTube, publică frecvent așa-numite analize despre situația din Ucraina și despre eventuale scenarii în care ar putea fi atrasă R. Moldova. În una dintre postări, fiind invitat la o emisiune din Rusia, Kalinin s-a adresat către liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din numele cetățenilor R. Moldova.



„Stimate Vladimir Vladimirovici, cetățenii R. Moldova susțin operațiunea militară pe care o desfășurați în Ucraina. Această conducere, care e acum în R. Moldova, a fost aleasă de 8% din populația țării. Circa 70 la sută din populație se pronunță pentru menținerea relațiilor cu Federația Rusă. Cetățenii R. Moldova susțin decizia pe care ați luat-o în privința operațiunii speciale din Ucraina. Ne adresăm către dvs ca să duceți la bun sfârșit operațiunea specială, să învingeți fascismul din Ucraina și să nu-i mai permiteți să renască”, a declarat Kalinin.



Alexandr Kalinin, președintele Partidului Regiunilor din Moldova



Pe data de 16 martie 2022, Ambasada Federației Ruse din R.Moldova a postat un comunicat, în care îndeamnă cetățenii Rusiei și vorbitorii de limbă rusă de pe teritoriul R. Moldova, care se simt discriminați pe criterii etnice sau lingvistice, să se adreseze către Ambasadă, printr-o scrisoare electronică. Kalinin nu a întârziat să vină cu un comentariu, în acest sens.





„Mesajul Ambasadei Rusiei din Moldova trebuie să fie tratat cu maximă atenție. Găsiți-i pe acești radicaliști, care nu sunt de acord când cineva le vorbește în limba rusă și deportații de pe teritoriul Moldovei. Dacă nu sunteți mulțumiți, plecați în Ucraina, la Kiev, în Maidan, fluturați-vă acolo steagurile și scandați-vă lozincile. Lăsa-ți în pace Moldova. Moldova este pentru legăturile strânse cu Rusia. Moldova susține decizia președintelui Rusiei, în privința desfășurării „operațiunii militare specială”, în Ucraina, cu scopul de a distruge radicalismul și fascismul social,” a declarat Kalinin, într-o intervenție video pe canalul său de YouTube.

Totodată, Kalinin l-a acuzat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, că, de fapt, în spatele civililor ucraineni decedați, ar sta chiar armata ucraineană.

În ultimii ani, președintele Partidului Regiunilor din R. Moldova a publicat mai multe adresări directe către președintele Rusiei. În una dintre ele, lansată în 2016, Kalinin l-a rugat pe Putin să salveze de la dispariție poporul slavon din R. Moldova.





Liderii partidelor mici de stânga promovează războiul din Ucraina



Un alt lider de partid, Mihail Garbuz, aflat în fruntea Partidului Patrioții Moldovei, la fel, manifestă o susținere fără perdea față de regimul de la Kremlin și față de invazia Ucrainei de către armata rusă.



Garbuz, care în trecut susținea că singura opțiune electorală a partidului său este unirea R. Moldova cu Rusia, și-a setat drapelul rușilor pe fotografia de profil de pe Facebook și a scris că este un „moldovean rus”. De asemenea, în postările sale, politicianul folosește literele Z și V, utilizate de armata rusă, ca simboluri, în timpul războiului din Ucraina. Totodată, Garbuz promovează mesaje prin care anunță că: „sunt de acord ca Rusia să revină la hotarele din 1917”, „susțin Rusia și vreau victorie asupra fascismului”, „NATO și UE sunt niște promotori ai fascismului.”





Și Serghei Toma, președintele Partidului Oamenilor Muncii, a devenit activ în mediul online în timpul războiului din Ucraina, postând, mesaje de denigrare la adresa Ucrainei și a președintelui Zelensky, în particular.



„Zelensky va rămâne în istorie ca un om care a făcut totul pentru a dezlănțui conflictul cu Rusia. El nu a făcut nimic pentru a termina războiul din Donbas care a durat opt ani, a dus la 2,5 milioane de refugiați, la 15.000 de morți și 70 de mii de dispăruți. Acesta e rezultatul genocidului,” a scris Toma, pe pagina sa de Facebook.



Jurnalist ZdG: – „Dumneavoastră credeți că pot fi justificate acțiunile Rusiei de a trece cu armata hotarul altui stat?”



Serghei Toma: – „Ucraina nu a semnat cu nicio țară vecină o delimitare a graniței. Ucraina, oficial, nu are nicio graniță. Ucraina nu are o hartă a ei. Ei nu au găsit în 30 de ani timp pentru a semna delimitarea hotarelor și e normal ca vecinii să aibă pretenții la anumite teritorii ucrainene. Lenin a depus multe eforturi pentru a crea această țară și în loc să-i mulțumească, ucrainenii i-au dat jos toate monumentele. Trebuiau să-l slăvească pentru ceea ce a făcut,” a spus Toma, într-o convorbire telefonică cu ZdG.





Declarațiile controversate ale unui consilier din partea Partidului Șor





Valerii Klimenko, consilier municipal în Chișinău din partea fracțiunii Șor a justificat invazia militară a Rusiei în Ucraina, în cadrul unei ședințe a Consiliului Municipal Chișinău. În semn de protest, mai mulți consilieri municipali au boicotat discursul lui Klimenko și au părăsit sala de ședințe.



„Când spunem „Glorie Ucrainei”, nu trebuie să uităm că acest slogan îi aparține criminalului de război, Bandera. În ultimii ani, Ucraina a devenit un stat al „banderilor” și pentru ca această molimă ucraineană să fie ruptă din rădăcini, este efectuată această „operațiune specială”. Nimeni, nicăieri nu va permite uciderea rușilor, iar Vladimir Putin a pus în practică această lege”, a spus Klimenko.



Valerii Klimenko, consilier municipal din partea Partidului Șor



Declarația lui Klimenko a fost făcută, după ce câțiva consilieri au mulțumit cetățenilor R. Moldova pentru ajutorul acordat poporului ucrainean și au lăudat modul în care autoritățile gestionează criza refugiaților. În perioada anilor 2003-2019, Klimenko a fost membru al Direcției Consiliului internațional al compatrioților ruși. În 2019, acesta a candidat pentru șefia Primăriei Capitalei. El este preşedintele Congresului Comunităţilor Ruse din R. Moldova.





„Tăcerea” pro-rușilor din Parlament





Liderii partidelor pro-ruse din Parlament susțin, la indigo, că păstrează neutralitatea. Dar unii dintre ei se lasă indignați de faptul că anumite surse media din R. Moldova au fost blocate pe motive de instigare la ură și propagare a războiului. De exemplu, deputatul din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Bogdan Țîrdea, într-o postare pe Facebook, s-a arătat deranjat de acest lucru.



„De ce multe instituții mass-media, în limba rusă, din Moldova, sunt închise sub pretextul propagandei de război: sputnik.md, desigur.md, flux.md? În vreme ce mass-media din rețeaua lui Soros susține ostentativ o parte a conflictului și răspândește falsuri feroce. Închide-i pe toți sau nimeni,” se arată în postarea lui Țîrdea.



Într-o discuție purtată cu ZdG, Țîrdea a evitat să răspundă direct la întrebarea dacă Rusia a lansat un război în Ucraina sau a întreprins o „operațiune specială.”

„Cine sunt eu ca să apreciez situația din Ucraina? Eu sunt ONU? Sunt Consiliul Europei? Eu sunt președintele țării? Dumneavoastră ba mă întrebați despre COVID, ba mă întrebați despre finanțe, ba despre fotbal, acum considerați că sunt expert în război? Există poziția oficială a instituțiilor statului, că Republica Moldova este un stat neutru și nu se implică în conflictul dat,” a spus Bogdan Țîrdea.



Bogdan Țîrdea, în discuție cu ZdG



Totuși, pe canalul său de telegram, alesul poporului a justificat războiul. Deputatul socialist publică sau ripostează cu mesaje de instigare la ură, îndreptățind agresiunea militară a Federației Ruse, pe care o califică drept „operațiune de eliberare” sau „de instaurare a păcii”, a constatat portalul stopfals.md.





Vladimir Voronin, Zinaida Greceanâi, Vasile Bolea și Mariana Tauber, pe care i-am întâlnit pe holurile Parlamentului, nu au dorit să răspundă la întrebările noastre despre războiul din Ucraina. Fostul președinte al țării, Igor Dodon, nu ne-a răspuns la telefon, dar, invitat la o emisiune de la NTV Moldova – un post de televiziune care a fost sancționat de mai multe ori în ultima lună, pentru reflectare unilaterală, amestec dintre fapte și opinii și alte încălcări ale Codului Audiovizualului în contextul războiului din Ucraina, Dodon a spus că R. Moldova trebuie să rămână „un prieten al Rusiei”.



„Trebuie să prietenim cu Rusia. Văd că unii „boși” politici îl numesc pe Putin ucigaș și criminal. Ei nu trebuie să uite că, până la urmă, oricum se vor așeza la o masă cu dânsul, că criza va trece oricum. Cred că Rusia va rezista, iar Occidentul, din cauza sancțiunilor va pierde mult mai mult, pe termen scurt și mediu,” a spus Dodon.



Liderul Partidului Șor, Ilan Șor, postează frecvent înregistrări video, pe pagina

sa de facebook, însă subiectul războiului este abordat sporadic de aceasta. În schimb, soția sa, interpreta rusă, Jasmin, i-a numit pe ucraineni neo-naziști.



„Pentru o lungă perioadă de timp, locuitorii din Donbas, mineri și metalurgiști, au îndurat atrocitățile neo-naziștilor. Cred că peste Ucraina va domni un cer pașnic, fără neonazism și discriminare”, a scris soția lui Șor pe Instagram.











Partidul Congresul Civic, condus de foștii deputați comuniști Mark Tkaciuk și Iurie Muntean a îndemnat partidele parlamentare să adopte legea cu privire la neutralitatea permanentă a țării, dar a evitat să condamne direct agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Primarul Capitalei, Ion Ceban, la fel, a evitat să condamne acțiunile militare ale Rusiei.În prima zi de la declanșarea războiului din Ucraina, Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei a scris pe Facebook că „trebuie să ne păstrăm calmul și să ne rugăm pentru pace”, dar fără a veni ulterior cu mesaje prin care să condamne direct agresiunea Rusiei.





Efectele propagandei pro-ruse. Ultimele sondaje sociologice





Expertul politic, Ion Tăbârță, consideră că tăcerea, în aceste momente, reprezintă un anumit tip de solidaritate, față de Federația Rusă.

„Lipsa din partea partidelor de stânga a unui mesaj clar de condamnare a agresiunii ruse este mai degrabă o tăcere falsă. Partidele pro-europene din R. Moldova s-au expus foarte clar în acest sens, condamnând invazia Ucrainei”, susține expertul politic.



De asemenea, Ion Tăbârță consideră că micile partide de stânga, care se poziționează pro-Kremlin, cel mai probabil, nu o fac pentru că ar fi promovate de Moscova, ci pentru că ar încerca să se impună pe segmentul politic de stânga, din R. Moldova.



„În mod normal, aceste poziții extremiste ale micilor partide, de a justifica agresiunea rusă, nu mai au sorți de izbândă într-o țară ca R.Moldova. În cel mai bun caz, ar putea acapara un segment de susținători în Găgăuzia”, susține analistul.



În vreme ce partidele pro-ruse din R. Moldova se întrec în declarații extremiste, toate partidele pro-Kremlin din Ucraina au fost suspendate.

Potrivit unui sondaj realizat de compania Magenta Consulting, Aproape 2/3 dintre cetățenii moldoveni consideră că Rusia este în război cu Ucraina, iar 26% cred că Federația Rusă desfășoară o operațiune militară specială de eliberare. Sondajul a fost realizat în perioada 3-5 martie în rândul a 539 de locuitori de pe malul drept al Nistrului, prin telefon. Potrivit Magenta Consulting, Marja de eroare a sondajului ar fi de ± 4,2%.



Într-un alt sondaj social sociologic, realizat de CBS-AXA – Centru de Investigații Sociologice și Marketing, patru din zece respondenți nu știu vinovatul, alții patru din zece indică spre Rusia, iar doi din zece spun că Ucraina e de vină. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1012 persoane, în formatul față în față, între 25 februarie și 13 martie.Petru Macovei, președintele Asociației Presei Independente (API) susține că rezultatele sondajelor sunt o consecință a propagandei ruse, care are scopul de a dezorienta opinia publică.

„Cel mai grav efect al propagandei deja se vede. Conform sondajelor, noi avem o treime din populație care consideră, absolut nejustificat, că Federația Rusă nu are nicio vină în izbucnirea acestui război. Mai mult, mulți îi văd pe ruși ca pe victime”, a constatat Petru Macovei.



De la început atacul armat al Rusiei împotriva Ucrainei și până în prezent, aproape o mie de civili ucraineni au fost uciși, conform datelor anunțate de către Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Instituția precizează însă că cifra reală ar putea fi mult mai mare.



