VIDEO/ Partidul Angelei Merkel declară susținere totală pentru candidata PAS Maia Sandu în alegerile prezidențiale

Partidul Angelei Merkel declară susținere totală pentru candidata Partidului Acțiune și Solidaritate Maia Sandu în alegerile prezidențiale. Annegret Kramp-Karrenbauer, președintele partidului Uniunea Creștin-Democrată a transmis mesajul de susține prin intermediul unui clip video.

Dragi prieteni din Republica Moldova, vă aflați la 1 noiembrie în fața unei alegeri decisive pentru țara dumneavoastră. Ea oferă șansa istorică ca R. Moldova să fie adusă pe un drum al speranței și schimbării. Către un viitor determinat de demnitate și dreptate, libertate și solidaritate. Acest scrutin poate hotărî viitorul țării dumneavoastră pentru mult timp. Va contribui la decizia dacă Republica Moldova își găsește locul în familia democrațiilor europene. Maia Sandu reprezintă acest viitor. Cu credibilitate și consecvență. Cu încrederea pe care a câștigat-o în rândul oamenilor din Moldova, precum și în rândul partenerilor țării dumneavoastră din UE și de la noi…



Noi toți în Europa ne confruntăm acum cu provocări la adresa societății noastre, a sănătății și a existenței economice a mai multor oameni, care acum câteva luni a fost greu de imaginat. (…)Maia Sandu este alegerea potrivită pentru această misiune grea. Ea întruchipează cinstea, anduranța și puterea de a se impune. Ea reprezintă o politică ce servește țării și oamenilor. CDU Germania sprijină candidatura Maiei Sandu. Ca președintă a țării dumneavoastră va putea conta pe sprijinul nostru. Îi dorim Maiei Sandu succes. Pentru un viitor bun al țării dumneavoastră. Pentru viitorul nostru comun în Europa”, a declarat Annegret Kramp-Karrenbauer.

The CDU supports @sandumaiamd in the upcoming presidential election in the Republic of #Moldova. pic.twitter.com/qW2cFwpnxf