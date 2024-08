VIDEO Mesajul Maiei Sandu de Ziua Independenței: „Alegem un viitor în pace”

Cu prilejul celei de-a 33-a aniversare a Zilei Independenței R. Moldova, șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o felicitare către toți cetățenii țării. Aceasta afirmă că „suntem ceea ce alegem zi de zi”.

„Mereu există opțiunea să renunțăm. Deciziile pe care le luăm ne pot ține pe loc. Am fi putut abandona. Drumul pe care îl alegem poate fi greu. Am fi putut să ne pese mai puțin. Am fi putut să renunțăm și să ne pierdem curajul. Fiecare decizie pe care o luăm ne ține pe loc sau ne duce înainte. Suntem ceea ce alegem zi de zi.

Alegem să ne ridicăm. Oricât de greu ar fi. Alegem să muncim pentru viitorul nostru. Perseverăm pentru copiii noștri. Alegem speranța și viața. Credem în puterea neamului nostru. Moldova este casa noastră și alegem un viitor în pace și bunăstare. Ne scriem istoria. La mulți ani, Moldova!”, spune Maia Sandu în mesajul publicat pe rețelele de socializare.