Va adera la un alt partid? Vicepreședintele Platformei DA Chiril Moțpan anunță că părăsește formațiunea politică

Vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr (DA) Chiril Moțpan părăsește formațiunea politică. Anunțul a fost făcut de către fostul deputat luni, 8 ianuarie, pe rețelele de socializare.

Întrebat de ZdG despre motivele disocierii sale de Platforma DA, al cărui vicepreședinte a fost și dacă preconizează aderarea la o altă formațiune, Chiril Moțpan a spus că nu ar fi vorba despre asocierea la alt partid.

„Da. Întotdeauna există un motiv pentru a lua o decizie sau alta… Știu că am procedat corect, împăcat cu propria conștiință și sper ca decizia mea să nu afecteze unitatea partidului. Cred că nu o să vă surprindă – le doresc tuturor colegilor mei să trăiască cu demnitate. Fără ea, ca o coloană vertebrală care te ține responsabil în fața propriei ființe, nu ai cum să te menții pe drumul acesta greu al cultivării de sine. Și, nu în ultimul rând, să fie generoși. Capacitatea de a te dărui celor din jur, de a-ți pune la dispoziția celorlalți resursele proprii, inclusiv cele mai importante: timpul, atenția și acțiunea”, a declarat Moțpan.

În mesajul în care a anunțat plecarea din partid, Moțpan a menționat că a adunat în ultimii 8 ani „prieteni, experiență și amintiri pe care le va păstra în suflet mereu”.

„Astăzi mi-am anunțat colegii de partid că părăsesc Platforma DA.

Împăcat că am rămas pe baricade până în ultima clipă, că am dus o luptă sinceră și onestă pentru binele celor din jur și, niciodată, împotriva lor, că am adunat în ultimii 8 ani, prieteni, experiență și amintiri pe care le voi păstra în suflet mereu.

Gândurile mi se îndreaptă spre toți cei care mi-au fost alături în toți acești ani, foști și actuali colegi de partid, prieteni si colegi cu care am împărțit o bucată de pâine la greu, în vremuri deloc simple pentru această țară.

Filosoful Heraclit spunea că „totul curge”, iar faptele, cred eu, rămân, sunt cele care îți intră în sânge și te definesc.

Închei acest capitol fără niciun regret, cu inima curată și cu speranță în viitor.

Vă mulțumesc tuturor și să vă fie anul 2024 plin de izbândă si bucurii.

Vă doresc să fiți mai generoși în acest an. Capacitatea de a te dărui celor din jur și a pune la dispoziția lor atenția și timpul, este cea mai bună investiție pe termen lung!

Omenia și demnitatea sunt calități de preț, păstrați-le la voi și apreciați-le la alții”, a scris politicianul.