Un lider de partid are COVID-19: „Prima zi cu simptome a fost destul de stranie”

Liderul Uniunii Salvați Basarabia, Valeriu Munteanu, are COVID-19. El anunță că membrii familiei nu au simptome.

„Prima zi cu simptome a fost destul de stranie, de parcă am fost călcat de șinelele unui tanc rusesc, dar acum sunt bine, fără nici un fenomen din prima zi, doar o senzație recurentă de „cosmos”. Soția și copiii nu au avut și nu au nici o simptomă a coronavirusului. Timp de cel puțin 2 săptămâni voi fi în izolare la domiciliu, până ne asigurăm că virusul „s-a stins” de tot și nu mai pot contamina pe nimeni. Am o mare rugăminte către toată lumea, un îndemn pe care l-am avut constant în ultimele 5 luni – conștientizați că există totuși Covid, că este foarte periculos pentru multe categorii de cetățeni, protejați-vă pe cât este posibil, ajutând astfel sistemul nostru medical, care este sub o presiune enormă în această perioadă”, a notat politicianul pe pagina sa de Facebook.