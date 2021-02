Socialiștii vor demisia consilierei prezidențiale în domeniul sănătății, Ala Nemerenco. Deputații Vladimir Odnostalco și Alla Darovannaia au făcut un apel către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicitând să anuleze ordinul prin care consiliera prezidențială a primit diploma de master.

Socialiștii susțin că, dacă ministerul va ignora apelul lor, atunci ei vor apela la Procuratura Generală. În context, cei doi deputați i-au recomandat Alei Nemerenco să demisioneze cât mai curând.

Parlamentara spune că a primit informații cum că Ala Nemerenco, precum și alți șase cetățeni ai R. Moldova, au primit o diplomă de master la Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică (USMF) fără examene de admitere, fără a participa la cursuri și fără a apăra o teză de master

Ala Nemerenco și-a publicat anterior toate diplomele și titlurile, începând cu atestatul și medalia de la terminarea școlii și până la titlul de doctor în științe medicale.

„În ceea ce privește diploma de master, pentru că am fost sunată de reprezentanți ai presei, precizez că această diplomă a fost oferită celor 9 lectori, și mie printre ei, care au pus bazele fondării Școlii de Management în Sănătate Publică. Alături de alți colegi am mers la multe cursuri de pregătire în diferite țări anume cu scop de a forma curricula acestei școli, cursuri care au fost echivalate prin această diplomă de master. Nu putem fi regăsiți în rândul studenților absolvenți, fiindcă toți noi am fost profesorii acestei școli începând cu 2005 și am educat deja 12 generații în această instituție”, a spus anterior Ala Nemerenco.