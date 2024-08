Roberta Metsola și Ursula von der Leyen adresează mesaje de felicitare R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, au dresat mesaje de felicitare cu prilejul celei de-a 33-a aniversare a Zilei Independenței R. Moldova.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a scris în limba română mesajul de felicitare, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a urmat-o, scriind: „Inimile noastre sunt cu tine”.

Today we celebrate Moldova's Independance Day.



A day to honor the extraordinary journey of a country that broke free from the Soviet chains.



Built its democracy. And is now steadily advancing on its European path.



Congratulations Moldova. Inimile noastre sunt cu tine. pic.twitter.com/0dk39ve3SS