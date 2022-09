Președinta R. Moldova Maia Sandu s-a întâlnit, la Berlin, cu cancelarul Germaniei Olaf Scholz

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit vineri, 23 septembrie, la Berlin, cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Șefa statului anunță că a discutat cu cancelarul federal despre aprofundarea relațiilor bilaterale în domeniul energiei, economiei și securității.

Had a meeting w/🇩🇪Chancellor @OlafScholz today. Thanked for #Germany ’s support &vote of confidence for our #EU candidate status & the suport that helps us cope w/ the consequences of 🇷🇺war against #Ukraine . Discussed ways of deepening our🇲🇩-🇩🇪ties in energy, economy and security. pic.twitter.com/U1qEmvmhTG

Tot în Germania, șefa statului Maia Sandu s-a întâlnit cu ministra germană pentru cooperare economică și dezvoltare, Svenja Schulze.

Pleased to meet 🇩🇪BMZ Minister @SvenjaSchulze68. Discussed the impact of recent security developments in the region& additional actions that 🇲🇩needs to take in these challenging times to help its citizens. Grateful for all the #development assistance that @BMZ_Bund provides to🇲🇩. pic.twitter.com/42xMLbKzPy