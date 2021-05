PAS reacționează după retragerea Natei Albot. Consiliul Politic Național urmează să decidă cine-i va lua locul pe lista PAS

Igor Grosu, președinte interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), anunță că numele persoanei care-i va lua locul Natei Albot pe lista de candidați pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie va fi decis de Consiliul Politic Național al PAS.

„Regretăm foarte mult aceste atacuri asupra Natei Albot. Nata este o luptătoare, un om curajos. Cei care recurg la astfel de atacuri își arată slăbiciunea și frica. Anume cu mâinile lor a fost construit sistemul corupt și mafiot din țara noastră. Ei vor răspunde foarte curând în fața legii – în vremurile bune. Consiliul Politic Național al PAS va lua act de decizia Natei Albot și va prezenta modificările corespunzătoare la CEC”, a scris Grosu.

Nata Albot, candidata cu nr. 8 de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de deputat, a anunțat vineri, 21 mai, că se retrage.

Anunțul Natei Albot a venit în contextul în care fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP) Gheorghe Cavcaliuc, actualul președinte al Partidului Politic PACE, a furnizat informații în spațiul public precum că un candidat care ocupă locul nr. 8 pe lista unui partid politic care s-a înregistrat în cursa electorală pentru anticipate, în anul 2016, ar fi fost depistat „cu droguri în Aeroportul Internațional Chișinău”, fără a preciza despre cine este vorba, iar ulterior, pe un canal de Telegram anonim a fost publicat un document ce conține rezultatele unei „expertize privind masa vegetală uscată și mărunțită de culoare verde-cafenie ridicată de la Natalia Albot”.

Nata Albot a declarat în cadrul emisiunii „Internetu’ Grăiește” că pachetul de țigări ridicat din Aeroportul Internațional Chișinău nu-i aparține și nu știa că îl el s-ar fi aflat substanțe narcotice.

„În anul 2016, aproape 5 ani în urmă, eu revenisem de la Montreal. Cu o seară înainte de plecarea la aeroport, eu aveam o ședință legată de organizarea evenimentelor pentru că trebuia să mă rețin mai mult timp la București și la revenire deja îmi rămânea mai mult timp să pregătesc aceste evenimente. Deci, planul era cu o seară înainte de plecare să mă întâlnesc cu o parte din echipa mea și să pun la cale lucrurile. Cu unul dintre oamenii cu care trebuia să mă întâlnesc, trebuia să o iau de la localul Propaganda, unde era un eveniment și înțelegerea noastră era ca eu să trec pe la Propaganda să-l iau și să mergem mai departe.

Eu când am ajuns la Propaganda, evenimentul deja se încheiase, toți s-au ridicat de la mese, s-au împrăștiat. La un moment dat, lumea se împrăștie, iar cineva îmi spune „uite a rămas aici un pachet de țigări pe masă. Vrei să-l iei? ”. Eu îi zic de fapt nu fumez „dar ia-l că-l vei da cuiva”. Și eu îmi amintesc că prietenul meu este fumător, zic să i-l dau și îl pun în buzunar, în pantalonii mei de piele și am mers cu persoana respectivă mai departe la ședință. Am ajuns acasă târziu, a doua zi trebuia să merg dimineața la aeroport.

Am lăsat hainele și m-am culcat. Dimineața am îmbrăcat aceiași pantaloni. La aeroport am trecut controlul, iar la un moment dat, polițistul destul de insistent a început să mă atingă. M-a întrebat ce am acolo și i-am spus că am un pachet de țigări. Mi-a spus să scot pachetul și apoi mi l-a luat din mână, mi-a dat o senzație că el știa ce era în el. Omul m-a întrebat ce este ăsta și eu i-am spus că nu știu. Omul s-a ridicat, s-a uitat, mi-a spus să trec deoparte. După aceasta a venit o altă persoană și a zis să merg în cabinet să scriu o explicație. Am explicat ce a fost, iar persoana mi-a spus să semnez și să plec. Eu am plecat. Mi-a dat o carte de vizită și mi-a spus să iau legătura cu el când voi reveni în țară. Ulterior, l-am sunat și am întrebat ce a fost în acel pachet. Mi-a spus că se va face expertiza și se va afla”, a declarat Nata Albot.

În context, candidata de pe lista PAS la funcția de deputat Nata Albot a anunțat că se retrage din campania electorală.

„Eu nu am un partid al meu. Eu am fost invitată să mă alătur unei echipe, care de mulți ani construiește acest partid, au niște valori, încearcă să le transmită oamenilor și să-i convingă să aibă încredere în ei (…). Pe scurt, eu nu m-am cerut în politică, nu m-a interesat un fotoliu de deputat. Din această cauză nu pot să spun că este visul vieții mele și aș face totul ca să se împlinească. Mi-aș fi dorit să contribui, știu că am cu ce, știu că am curaj și am voce. Eu am decis să prioritizez. Ținând cont de cauza care ne unește pe noi, vrem ca acasă să fie bine. Ținând cont de cauza unei echipe care își dorește să facă tot posibilul ca acest bine să se întâmple. Ținând cont de toate acestea, eu am decis să nu fac mai mult rău echipei decât binele pe care planificam să-l fac, iar mai mult rău este deja evident că le-aș face în această campanie (…)”, a declarat Nata Albot.

ZdG l-a contactat pe Oleg Vereteno, procuror la Procuratura municipiului Chișinău, acesta ne-a spus că, în anul 2017, pe numele Nataliei Albot a fost pornit un proces contravențional.

„Nu a fost dosar penal. A fost proces contravențional, care a fost pornit de secția Poliția de Frontieră pe Aeroportul Internațional Chișinău, precum că, la ieșire, cetățeanca Natalia Albot a fost depistată cu un pachet de țigări de marca Marlboro și, la propunerea colaboratorilor Poliției de Frontieră de a deschide pachetul, în pachet se aflau câteva țigarete și un pachețel din polietilenă cu o substanță de culoare verde. Această substanță a fost expediată la expertiză, deja rezultatele expertizei le cunoașteți. Substanța depistată era Marijuana”, a declarat Vereteno.

Întrebat despre finalitatea procesului contravențional, procurorul spune că „reieșind din faptul că substanța depistată era într-o cantitate mică, s-a emis o ordonanță de refuz în pornirea urmăririi penale, cu pornirea procesului contravențional conform art. 85 (1), privind păstrarea ilegală fără scop de înstrăinare a substanțelor narcotice în cantități mici fără prescripția medicului”. Potrivit procurorului, cazul a fost expediat la IP Botanica pentru examinare.

Am solicitat mai multe informații despre finalitatea procesului contravențional de la șefa Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, însă aceasta ne-a spus să expediem o solicitare de informații.

ZdG l-a contactat și pe ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, pentru mai multe detalii. Potrivit ministrului, în 2017, a fost înregistrat un caz de „tentativă de contrabandă cu marijuana”, dosarul fiind gestionat de procurori.

„Nu vă pot da detalii pentru că materialul este în arhivă. Colegii mi-au spus că într-adevăr a fost înregistrat un caz de tentativă de contrabandă cu marijuana. Persoana a fost reținută și documentată. Cazul a fost în gestiunea procurorilor. La moment, eu nu văd în baza de date decizia luată de către procurori, nu știu la ce etapă este (…). Mie așa mi s-a spus că este un material înregistrat anume pe jurnalista Nata Albot. Din spusele colegilor, o decizie din acea vreme a fost pornirea unui proces penal. Cazul a fost examinat la Procuratură”, a declarat Voicu.

Deputatul PAS Virgiliu Pâslariuc a declarat joi seara, 20 mai, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV8, că formațiunea politică PAS se va expune pe acest subiect după ce „Nata Albot își va spune punctul de vedere”.

„Colegii noștri sunt în contact cu Nata Albot. Dumneaei trebuie să iasă cu o reacție. Ea trebuie să-și spună punctul de vedere. Considerăm că este corect să așteptăm ce va spune, pentru că noi acum avem doar atacurile mârșave ale lui Plahotniuc. Ei folosesc orice ocazii ca să atace membrii echipei noastre”, a spus Pâslariuc.

ZdG a contactat-o și pe purtătoarea de cuvânt a Poliției de Frontieră, Raisa Novițchi, pentru a afla detalii despre procesul contravențional intentat în 2017 pe numele Nataliei Albot, dar aceasta ne-a spus că instituția nu se va expune pe subiectul respectiv întrucât, „în acest caz, vorbim de o anumită persoană, deci, nicidecum nu o putem expune”, făcând trimitere la Legea privind protecția datelor personale și ne-a îndemnat să formulăm o solicitare de informații în acest sens.

Pe 19 mai curent, președintele Partidului politic PACE, Gheorghe Cavcaliuc, a declarat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, că un candidat care ocupă locul nr. 8 pe listele unui partid politic, înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, în 2016, ar fi fost depistat cu droguri în Aeroportul Internațional Chișinău. Liderul PACE nu a precizat despre cine este vorba.

„În listele unui partid politic care s-a înregistrat deja în cursa electorală, pe locul nr. 8 este un candidat care pe 19 decembrie 2016, în Aeroportul Internațional Chișinău a fost depistat cu droguri. Planează suspiciunea și informația că aceste persoane s-au înțeles cu cei care au instrumentat cazul și faptul că au mituit persoanele care au instrumentat acest caz, doar pentru a scăpa de răspundere. Totodată, vreau să vă spun că acest partid pregătește această persoană să-l numească în funcția de ministru al Educației și Culturii. Din informațiile mele, această persoană care a fost reținută, a pregătit și un proiect de lege pentru a legaliza marijuana pentru consum în R. Moldova”, a spus Cavcaliuc.

A doua zi după declarațiile făcute de Cavcaliuc în cadrul emisiunii televizate, joi, 20 mai, pe un canal de Telegram anonim, a fost publicat un document ce conține „rezultatele unei expertize privind masa vegetală uscată și mărunțită de culoare verde-cafenie, ridicată de la Natalia Albot pe Aeroportul Internațional Chișinău”. Potrivit documentului, cantitatea substanței narcotice prezentată la examinare constituia 0,78 g.

Gheorghe Cavcaliuc este fostul șef adjunct al IGP care și-a anunțat demisia din această funcție pe 17 iunie 2019, la scurt timp după ce Partidul Democrat din Moldova (PDM) a anunțat că se retrage de la guvernare. Atunci, acesta afirma că nu va dispărea din spațiul public, ci urmează să se implice în politică. Cavcaliuc a ocupat funcții de conducere în poliție de la vârsta de 26 de ani, iar de-a lungul anilor presa a scris despre averea și imobilele nedeclarate ale lui Cavcaliuc.

La sfârșitul lunii iunie, fostul șef al „Moldatsa”, Sorin Stati, l-a acuzat de contrabandă cu alcool etilic și țigări din regiunea transnistreană. Cavcaliuc a negat acuzațiile, menționând că acestea au scopul de a-i „ponegri imaginea”. Cavcaliuc a atras atenția publicului și prin poeziile sale dedicate țării, iubitei, polițiștilor, atunci când R. Moldova se afla în plină criză politică.

Potrivit art. 85 din Codul Contravențional cu privire la procurarea ori păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice şi a analogilor acestora în cantităţi mici sau consumul de droguri fără prescripţia medicului, procurarea ori păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice şi a analogilor acestora în cantităţi mici sau consumul de droguri fără prescripţia medicului se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 72 de ore.

Conform articolului respectiv, în cazul persoanei care a predat benevol drogurile, precursorii, etnobotanicele şi analogii acestora, deţinute ilegal, sau care s-a adresat ori acceptă să se adreseze benevol la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţa necesară în legătură cu consumul ilegal al acestora, este înlăturată răspunderea contravenţională pentru faptele prevăzute de prezentul articol.