Opiniile experților după ce Dodon a declarat că a fost atins un consens în negocierile PD – PSRM

Președintele R. Moldova, Igor Dodon a oferit detalii despre coaliția PSRM -PD. Potrivit lui Dodon, cele două formațiuni au ajuns la un consens în privința politicii interne și externe, iar acum se poartă discuții privind partajarea ministerelor. Acesta mai spune că PSRM nu va ceda funcția de prim-ministru și nici cea de președinte de Parlament. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Președintele răspunde”.



Potrivit experților politici, partajarea anumitor ministere Partidului Democrat ar avea rolul să salveze imaginea R. moldova atât pe plan intern cât și pe plan extern.

„Este cert factul că un guvern minoritar, fără susținerea unei majorități parlamentare nu poate activa mult timp.



Avem două scenarii:



1. Creăm o majoritate parlamentară în actuala sesiune, o majoritate cu participarea partidelor, nu transfugilor. Nu vom lua deputați din alte partide pentru a avea o majoritate.



2. Mergem la alegeri anticipate.



Pe de altă parte, ținând cont de și de situația legată de coronavirus vom 5, 6, 8, 10 luni de instabilitate, de haos. Alegerile anticipate însă ar genera instabilitate, cheltuieli de 80 de milioane de lei din buget și un haos și mai mare.



Noi am cu „ACUM”, cu Maia Sandu și Andrei Năstase am format o majoritate parlamentară. Putem discuta din nou cu ei, dar ei categoric nu vor. Ei vor alegeri parlamentare anticipate. Cu cine ne rămâne să discutăm? Cu democrații. În ce condiții? Vreau să precizez că nu vom merge la acceleași condiții la care am mers cu cei din „ACUM”. Atunci le-am dat funcția de premier și practic tot Guvernul. Acest lucru nu se va mai întâmpla”, a declarat Dodon, în cadrul emisiunii sale „Președintele răspunde”.

Potrivit lui Dodon, în caz că va fi formată coaliția PSRM – PD, prim-ministru va rămâne Ion Chicu, iar președintele Parlamentului – Zinaida Greceanîi.

„Da, noi discutăm despre transferul unor ministere democraților, dar anume acesta este rolul coalițiilor. Ministerele și candidații pentru funcțiile de miniștri vor fi coordonate cu noi. Vom decide dacă aceste candidaturi sunt potrivite pentru echipa premierului”, a declarat Dodon.

Acesta a precizat că la momentul actual PDM, PSRM au ajuns la un consens privind politica internă și cum va activa coaliția.

„Ne-am lămurit și referitor la politica externă. Vreau să accentuez că vom avea o politică externă echilibrată și acest lucru va fi punctat și în acordul scris. Vom avea relații bune cu Vestul, dar și cu Estul. Nu vom prieteni cu SUA și UE împotriva Rusiei și invers. Aceasta este poziția mea principială și a PSRM. Cu politicile interne și externe ne-am clarificat. Referitor la partajarea ministerelor mai au loc discuții. În această săptămână cred că discuțiile nu vor fi finalizate”, a susținut Dodon.

Potrivit lui Dodon, dacă discuțiile se vor încheia săptămâna viitoare, depinde de cum va evolua situația în R. Moldova cu noul virus Covid 19.

Contactat de Ziarul de Gardă, expertul în politică, Vecealav Berbeca, a susținut că partajarea câtorva ministere Partidului Democrat ar fi avea rolul de a salva imaginea R. Moldova atât pe plan intern cât și pe plan extern.

„Partajarea ministerelor se face pe domeniile care sunt mai sensibele, care au demonstrat că au mai multe probleme. Dacă vorbim de ministerul de Externe, în primul rând ne referim la declarațiile d-lui Ciocoi, foarte nepotrivite în privința războiului de pe Nistru. Ideea constă în a da ministerul de Externe Partidului Democrat, care cât de cât a avut relații bune cu occidentul. Mai este o chestie că acest lucru ar umaniza Partidul Socialiștilor, de a arăta că ar fi pro europeni.



Ar fi vorba și de minsiterul Apărării. Dom ul Gaiciuc a făcut o declarație nu foarte potrivită în raport cu Ucraina. Din această cauză probabil relațiile cu țara vecină nu sunt foarte bune. Nu am văzut să vină vreun reprezentant oficial din Ucraina sau cineva de la noi să efectueze vreo vizită acolo.



Ar fi și ministerul Educației, explicația ar fi că domnul Popovici a avut mai multe declarații neinspirate și confuz în anumite momente.



Probabil s-a luat decizia că PSRM va ceda aceste ministere Partidului Democrat. Eventual ar fi vorba și de ministerul Economiei, care este un minister cu influiență și atribuții importante. Poate vor fi cedate și unele agenții, dar la acest moment, rămân a fi declarații”, a explicat Veceaslav Berbeca.

Acest lucru a fost analizat și de expertul politic, Ion Tăbârță. Acesta spune că dacă ministerul de Externe va fi condus de un ministru democrat, în așa mod ambele formațiuni ar dori să demonstreze că au politică externă echilibrată.

„Este evident că Partidului Democrat îi va reveni câteva ministere. S-a vorbit în spațiul public despre anumite ministere și despre anumite agenții în care PD are o puternică moștenire. Întrebarea este care instituții. După câte am văzut, se discută foarte mult despre ministerul de Externe și cred că PSRM va ceda acest minister din mai multe motive. Ambele formațiuni ar dori în așa mod să demonstreze că au politică externă echilibrată. Se discută referitor la ministerele Educației, Apărării, Biriolui pentru Integrare”, a susținut Tăbârță.

Expertul în politică, Igor Boțan consideră că la acest moment coaliția PSRM – PD este unica posibilă în acest moment.

„ – Eventuala coaliție PSRM – PD este unica coaliție posibilă în acest moment. Altă coaliție nu este posibilă în principiu pentru că cei din blocul ACUM sunt într-o dispută. Singura coaliție posibilă este PSRM -PD sau organizarea alegerilor anticipate. Eu cred că PD reacționează în baza acuzațiilor care li se aduc.



– PD își alege ministerele care pot prezenta o garanție că acele ministere pot desfășura o politică internă sau externă care corespunde scopurilor programate. Acest lucru îi convine și președintelui Dodon care vrea să asigure opinia publică că este asupra intereselor partinice.



– Ambele formațiuni, sunt angajate pe cea de-a patra cale, nici cu rușii, nici cu românii, nici cu europenii, nici cu americanii. Acest lucru se încadrează în politica externă excilibrată despre care vorbește Dodon”, a susținut Igor Boțan.

Anterior, atât socialiștii, cât și democrații, au declarat că nu au ajuns încă la paratajarea unor ministere sau instituții și că discuțiile se bazează pe principii generale și cum va funcționa o eventuală coaliție între cele două formațiuni.

Socialiștii și democrații și-au anunțat intenția de a negocia o eventuală alianță la 4 martie, după ce anterior ambele partide negau acest lucru.

Anterior, Dodon se pronunța categoric împotriva unei coaliții dintre socialiști și democrați, cei din urmă organizând în iunie 2019 proteste împotriva șefului statului, căruia i-a cerut demisia.

Totodată, în februarie 2020, șase deputați au părăsit PDM, motivând prin faptul că formațiunea ar urma să creeze o coaliție cu PSRM, lucru negat însă atunci de liderul democrat, Pavel Filip.