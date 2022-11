Nicu Popescu, despre convocarea la MAEIE a ambasadorului Federației Ruse: „Rusia trebuie să înceteze aceste bombardamente care afectează fiecare cetățean al R. Moldova”

Ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, susține că reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) al R. Moldova i-au comunicat în această dimineață ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov, despre „insistența noastră asupra faptului că Rusia trebuie să înceteze bombardamentele” masive din Ucraina, care „afectează fiecare cetățean al R. Moldova”. Potrivit ministrului, Federația Rusă ar avea „o altă poziție” față de situația creată în domeniul energetic.

Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Popescu joi, 24 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, susținută împreună cu ministrului afacerilor externe al Georgiei, Ilia Darchiashvili, aflat în vizită de lucru în țara noastră.

„Războiul Rusiei contra Ucrainei afectează pe fiecare cetățean al R. Moldova, indiferent de preferințele politice sau geopolitice. În legătură cu aceste evenimente, am mai convocat încă odată ambasadorul Federației Ruse la ministerul de externe. Colegii mei au avut o întrevedere cu dumnealui, în care i s-a comunicat foarte clar fermitatea și insistența noastră asupra faptului că Rusia trebuie să înceteze aceste bombardamente și că aceste bombardamente afectează fiecare cetățean al R. Moldova”, a spus ministru Popescu într-o conferință de presă.

Potrivit ministrului de Externe, Nicu Popescu, „Federația Rusă are o altă poziție” față de situația creată cu privire la atacurile asupra Ucraina, care afectează inclusiv cetățenii țării noastre.

„Noi am condamnat foarte ferm aceste atacuri, evident Federația Rusă are o altă poziție. (…) Acest război are un impact foarte negativ asupra relațiilor noastre cu Federația Rusă și un impact negativ asupra fiecărui cetățean. fiecare cetățean este afectata de lipsa de lumină, de valul de refugiați, de criza economică provocată de Federația Rusă și de acest război, de prețurile crescute la energie. (…) Federația Rusă trebuie să se comporte de o manieră care nu creează aceste probleme absolut cetățenilor țării noastre”, a mai declarat ministru de externe.