Mesajul premierului cu prilejul Sărbătorilor de Paști: „Anul acesta vom renunța la mai multe tradiții și vom face asta pentru binele nostru și al apropiaților noștri”

Ion Chicu, prim-ministrul R. Moldova felicită cetățenii R. Moldova cu ocazia Sărbătorilor de Paști. „Epidemia ne determină să înțelegem cât de multe putem face unii pentru alții doar păstrând distanța și izolându-ne. Sunt eforturi mici pentru a păstra ceea ce avem mai important – Viața”, se precizează în mesajul premierului.

„În fiecare an, Sărbătorile de Paști ne aduc Lumină și Liniște, Căldură și Pace. De Paști suntem mai buni și mai atenți unii cu alții. Am deprins să așteptăm Paștile și să cinstim tradițiile. Dar, în acest an, Paștile îl vom sărbători diferit. Îl vom sărbători Liniștit. Anul acesta vom renunța la mai multe tradiții și vom face asta pentru binele nostru și al apropiaților noștri”, scrie Chicu.