La alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 s-au înscris în cursa electorală 52 de candidați

Comisia Electorală Centrală anunță că la alegerile locale noi din 21 noiembrie curent, pentru cele 15 mandate de primar, au fost înregistrați în cursa electorală 52 de candidați (41- desemnați de partide politice și 11 – independenți).

Conform criteriului de gen, 37 de candidați sunt bărbați și 15 sunt femei.

Pentru funcția de primar în municipiul Bălți au fost înregistrați 11 candidați, dintre care 1 fiind independent.

În 4 localități candidează câte 4 pretendenți la funcția de primar (com. Hîrtop, rn. Cimișlia, or. Cupcini, rn. Edineț, s. Palanca, rn. Ștefan Vodă, com. Negurenii Vechi, rn. Ungheni).

În 5 localități, au fost înregistrați câte 3 candidați (s. Opaci, rn. Căușeni, s. Hlinaia, rn. Edineț, com. Ișcălău, rn. Fălești, s. Bălceana, rn. Hîncești, com. Cneazevca, rn. Leova).

În alte 5 localități, pentru funcția de primar au fost înscriși în cursă câte 2 concurenți (com. Ucrainca, rn. Căușeni, s. Călinești, rn. Fălești, s. Pîrlița, rn, Fălești, com. Camenca, rn. Glodeni, s. Ștefănești, rn. Ștefan Vodă).

Totodată, organele electorale din teritoriu au decis să refuze înregistrarea a trei solicitanți (2 potențiali candidați independenți și 1 candidat din partea unui partid politic). În situația independenților, decizia de refuz a fost întemeiată pe nerespectarea prevederilor legale cu privire la numărul necesar de semnături pe listele de subscripție, care ar trebui să reprezinte 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripția respectivă. Al doilea caz se referă la un candidat desemnat de un partid politic, căruia organul electoral i-a respins demersul de înregistrare în calitate de concurent electoral, motivând prin neîntrunirea condiției de deținere a cetățeniei Republicii Moldova, condiție stabilită de prevederile Codului electoral pentru a candida la o funcție electivă. De altfel, partidul politic, în termenul prevăzut de lege, a desemnat un alt candidat, care a fost înregistrat în cursa electorală.

La 21 noiembrie se vor desfășura alegeri locale noi în 15 localități.