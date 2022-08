Întrevedere la Praga. Miniștrii de externe ai R. Moldova și Ucrainei au discutat despre „cooperarea în domeniul energetic și despre pașii necesari pentru aderarea la UE”

Ministrul de Externe al R. Moldova, Nicu Popescu, și omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba au discutat miercuri, 31 august, la Praga, despre cooperarea în domeniul energetic, precum și despre pașii necesari pentru aderarea celor două țări la UE.

Într-o postare pe Twitter, ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a anunțat că a discutat cu omologul său moldovean, Nicu Popescu, despre cum poate Ucraina ajuta R. Moldova să-și întărească securitatea, inclusiv cea energetică.

In our meeting at the margins of #Gymnich in Prague, Moldovan Foreign Minister @nicupopescu and I discussed how Ukraine can help Moldova strengthen its security, including energy security, as well as a range of other bilateral and regional topics. pic.twitter.com/DNXEZVxBIp

La rândul său, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, a menționat că au fost discutate și subiectele privind cooperare în domeniul infrastructurii, precum și pașii necesari pentru a aderarea la UE.

Very glad to see my good friend and colleague @DmytroKuleba in Prague.



We covered a wide range of topics from Russia’s brutal aggression and risks at #Zaporizhzhya nuclear power plant, to cooperation on energy and infrastructure, and steps we take towards joining the EU. pic.twitter.com/pNdGuPNEai