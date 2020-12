Deputații Platformei parlamentare „Pentru Moldova”, replică pentru Andrian Candu: Nu noi am trădat partidul, ci partidul pe noi

Deputații Platformei parlamentare „Pentru Moldova” susțin că voturile date astăzi în Parlament au fost libere și independente. Totodată, referitor la plecările din grupul parlamentar „Pro Moldova”, deputații susțin că „nu noi am trădat partidul, ci partidul pe noi”. Declarația a fost făcute după briefingul de presă susținut de Andrian Candu, unde a menționat despre pretinse trădări ale deputaților care au părăsit grupul parlamentar „Pro Moldova”.

„Lăsăm la o parte lecția de moralitate „marca Candu” și îi amintim fostului președinte al Parlamentului că, potrivit Constituției, deputatul votează liber și independent. El nu se supune unui partid anume, ci doar poporului a cărui opțiune o exprimă.



Ce ține de trădări, stimate dle Candu. O precizare importantă – nu noi am trădat partidul, ci partidul pe noi. Dl Candu cunoaște foarte bine motivele care ne-au determinat să plecăm din „Pro Moldova”. De această dată vom evita să comentăm frustrările dlui Andrian Candu. Nu ne provocați, dle Candu să facem publice motivele care au stat la baza deciziilor noastre de a părăsi „Pro Moldova”. Din PD, știți bine, noi am plecat cu toții din cauza unui lider slab, care este preocupat numai de nevoile sale.Cât despre susținerea unor proiecte de legi și amendamente votate azi în Parlament, alături de colegii din PSRM, îl liniștim pe dl Candu – nu a fost trădat nici un principiu și nu există nici o coaliție. Nici măcar informală.



Votăm numai legile promise cetățenilor, acele legi care le aduc beneficii oamenilor țării. Atmosfera de azi din Parlament, care doar parlamentarism nu poate fi numit – haosul și scandalul provocat de unii colegii-deputați – a demonstrat apucăturile nesănătoase ale unei părți a corpului de parlamentari. Dacă noi am comis abateri de la proceduri, atunci să ne judece Curtea Constituțională. Nu Dvs. sunteți cel care trebuie să ne judece votul, ci Înalta Curte”, susțin deputații.

Astăzi, 3 decembrie, liderul „PRO Moldova”, a declarat în cadrul unui briefing de presă că „dezmățul” de astăzi din Parlament a fost posibil și datorită acelor șapte deputați care au plecat din Pro Moldova.

DOC/ Deputații Partidului „Șor”, la masa de discuții cu cei care au părăsit fracțiunea „Pro Moldova”. Au semnat o convenție

„Eu nu înțeleg cum acum câțiva ani, aceste persoane au votat măsurile anti-propagandă, au voatat inclusiv la relațiile cu SUA, sau care au votat împotriva unor legi, astăzi trădează aceste interese și trădează nu doar interesele R. Moldova privind securitatea , dar atât interesele cetățenilor cât și propriile valori. Dezmățul de astăzi din Parlament a fost posibil și datorită acelor șapte deputați care au plecat din Pro Moldova“, a susținut Candu.

Zi fierbinte a fost astăzi în Parlamentul R. Moldova. Din fotoliul deputatului Ștefan Gațcan și înconjurat de socialiști, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului, a condus o parte din ședința din plenul Parlamentului.

Fără a fi prezentate și examinate, Bătrîncea a supus votului mai multe proiecte de pe agendă, printre care proiectele bugetelor anuale și proiectul socialiștilor prin care SIS-ul să fie scos din coordonarea președintelui R. Moldova.

Deputații Platformei DA au anunțat că pregătesc și urmează să depună la Curtea Constituțională (CC) mai multe sesizări în legătură cu anularea documentelor aprobate astăzi în plenul Parlamentului de la Chișinău.