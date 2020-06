Coaliția PSRM-PDM recapătă majoritatea în Comisia Juridică. Angel Agache a fost înlocuit cu un deputat democrat

După ce deputatul Angel Agache a aderat la grupul Pro Moldova, coaliția de guvernare a rămas fără majoritate în Comisia juridică, numiri și imunități. Acest lucru însă nu durat mult, iar Angel Agache a fost înlocuit în Comisie cu democratul Eugeniu Nichiforciuc, chiar dacă opoziția a precizat că acest lucru vine în contradicție cu regulamentul Parlamentului.

Deputatul fracțiunii partidului „Șor”, Denis Ulanov, a spus că nu este de mirare că ședința Parlamentului a început anume cu această decizie, or coaliția are drept scop să își recapete majoritatea în Comisie. Acesta l-a întrebat pe președintele Comisiei, Vasile Bolea, dacă are și acceptul lui Angel Agache pentru ca acesta să fie exclus, doar că socialistul i-a oferit un alt răspuns.

„Regulamentul Parlamentului prevede că fracțiunea care a desemnat un deputat într-o misiune sau alta, la decizia fracțiunii, el poate fi mutat în altă parte”, a declarat Vasile Bolea.

Și deputatul Andrian Candu, la rândul său, a insistat ca Bolea să precizeze dacă are acordul expres al lui Agache: „Potrivit regulamentului Parlamentului, exprimarea voinței deputatului este o cerere, o condiție obligatorie prevăzută de regulament”.

Președintele Comisiei juridică a insistat însă, în continuare, că deputații pot fi revocați înainte de termen, la decizia fracțiunii care l-a desemnat.

„Domnule Bolea, sunteți chiar și obraznic deja. Majoritatea se urcă în cap foarte repede, dar nu vă faceți griji, că totul e relativ și schimbător. Absolut tot. Și ceea ce faceți astăzi, săptămâna viitoare ar putea fi întoarse pe dos toate comisiile”, a conchis Andrian Candu.

Într-un final, decizia a fost votată de deputați, iar Nichiforciuc îi va lua locul lui Agache în Comisie.